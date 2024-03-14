Пожежа в таборі для біженців у Берліні: не виключено підпал

Німецька поліція не виключає підпал у таборі для біженців у Тегелі. Там повністю згорів павільйон, де жили українці.

Пожежа, що спалахнула на території колишнього берлінського аеропорту Тегель, де розташований один із найбільших у Німеччині центрів із приймання біженців, почалася всередині павільйону. "За останніми даними, зовнішній вплив на павільйон можна виключити", - повідомили в середу, 13 березня, в поліції Берліна.

Місцева кримінальна поліція проводить розслідування за підозрою в підпалі. "Поки що не встановлено, чи була це пожежа з необережності, чи це навмисний підпал", - зазначила представниця правоохоронних органів. Точна причина загоряння поки невідома.

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Евакуйовано понад 1000 осіб, постраждалих немає

Павільйон для тимчасового розміщення біженців у Тегелі загорівся вдень 12 березня. У ньому проживало 300 українських біженців. Пожежу гасили близько ста рятувальників, проте споруда площею 1000 квадратних метрів повністю згоріла. Сотні людей, які перебували всередині, змогли вчасно вибратися, ніхто не постраждав. Медичні працівники як запобіжний захід обстежили дев'ять осіб, госпіталізація нікому не знадобилася, повідомили в поліції.

Центр для біженців на території аеропорту Тегель є одним з найбільших у Німеччині. Він розрахований на тимчасове розміщення семи тисяч осіб. Нині у ньому перебуває близько 4,5 тисячі біженців, багато з яких проживають там місяцями. Спочатку центр призначався виключно для прийому людей, які тікали від російського повномасштабного вторгнення в Україну, але нині використовується для розміщення й інших шукачів притулку.

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