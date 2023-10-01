Пожежа в нічному клубі Іспанії: щонайменше 13 загиблих

Внаслідок пожежі, яка спалахнула у нічному клубі в місті Мурсія, загинули 13 відвідувачів, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

У іспанському місті Мурсія вранці неділі, 30 вересня, у нічному клубі Teatre сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 13 людей. Кількість загиблих може зрости, адже декілька людей вважаються зниклими безвісти, повідомив мер міста Хосе Бальєста, пише агенція dpa.

Також відомо про чотирьох постраждалих - двох жінок віком 22 та 25 років і двох чоловіків віком за сорок років, які надихалися чадним газом.

У клубі святкували День народження

Пожежа в двоповерховому нічному клубі Teatre, який також називають Fonda Milagros, спалахнула близько шостої години ранку і була ліквідована лише через три години, зазначає AFP. Для ліквідації наслідків трагедії було залучено понад 40 пожежників і 12 машин швидкої допомоги.

Читайте також: Вибух в Бейруті: що відомо натепер

За інформацією правоохоронців, у суботу ввечері в клубі проходила вечірка з нагоди дня народження. "Згідно з первинною інформацією, пожежа спалахнула на першому поверсі нічного клубу, який складається з цокольного та першого поверхів", - повідомив сказав речник національної поліції Іспанії Дієго Сераль. Причина пожежі нині не відома, на місці події тривають слідчі дії.