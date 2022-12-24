Пожежа в будинку для літніх людей в РФ: понад 20 жертв

Внаслідок пожежі у приватному будинку для літніх людей у Кемерові загинули щонайменше 22 людини, постраждали шестеро. Будівля практично повністю вигоріла.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Внаслідок пожежі в приватному будинку для людей похилого віку у російському місті Кемерово загинули щонайменше 22 людини. Про це повідомив у суботу, 24 грудня, Слідчий комітет Росії.

Також повідомляється про шістьох постраждалих, з яких четверо з отруїлися продуктами горіння, а двоє з опіками були госпіталізовані у важкому стані.

Будівля майже повністю вигоріла

Двоповерхова дерев'яна будівля спалахнула у ніч на суботу і майже повністю вигоріла. Площа загоряння становила 180 квадратних метрів, а до гасіння та розбору завалів залучили понад 80 осіб, 28 одиниць техніки, повідомило агентство "Інтерфакс".

Як припускають, причиною пожежі могло стати неналежне використання опалювальної печі. За даними російських ЗМІ, притулок для людей похилого віку організувала місцева протестантська організація. При цьому заклад не був офіційно зареєстрований.

Як повідомлялося, останніми тижнями в Росії почастішали випадки великих пожеж. Зокрема, 23 грудня у Москві спалахнув гуртожиток ОМОНу та військова частина. Також невідомі підпалили військкомат у Саратовській області РФ.