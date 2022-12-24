  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Пожежа в будинку для літніх людей в Кемерові
Пожежа в будинку для літніх людей в КемеровіФото: AFP
СуспільствоРосійська Федерація

Пожежа в будинку для літніх людей в РФ: понад 20 жертв

Олександр Куницький
2 год. тому

Внаслідок пожежі у приватному будинку для літніх людей у Кемерові загинули щонайменше 22 людини, постраждали шестеро. Будівля практично повністю вигоріла.

https://p.dw.com/p/4LOTp

Внаслідок пожежі в приватному будинку для людей похилого віку у російському місті Кемерово загинули щонайменше 22 людини. Про це повідомив у суботу, 24 грудня, Слідчий комітет Росії.

Також повідомляється про шістьох постраждалих, з яких четверо з отруїлися продуктами горіння, а двоє з опіками були госпіталізовані у важкому стані. 

Будівля майже повністю вигоріла

Двоповерхова дерев'яна будівля спалахнула у ніч на суботу і майже повністю вигоріла. Площа загоряння становила 180 квадратних метрів, а до гасіння та розбору завалів залучили понад 80 осіб, 28 одиниць техніки, повідомило агентство "Інтерфакс".

Як припускають, причиною пожежі могло стати неналежне використання опалювальної печі. За даними російських ЗМІ, притулок для людей похилого віку організувала місцева протестантська організація. При цьому заклад не був офіційно зареєстрований.

Як повідомлялося, останніми тижнями в Росії почастішали випадки великих пожеж. Зокрема, 23 грудня у Москві спалахнув гуртожиток ОМОНу та військова частина. Також невідомі підпалили військкомат у Саратовській області РФ. 

Пожежа у готелі з українцями в Німеччині: хто підпалив

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Херсон після обстрілу, 24 грудня

Обстріл Херсона: 8 загиблих - облпрокуратура

Конфлікти35 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Головна різдвяна ялинка в Києві, грудень 2022 року

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

Суспільство18 год. тому
Зараз у німецьких аптеках часом не знайти потрібних препаратів

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Здоров'я20 год. тому
Саакашвілі бере участь у засіданні суду через відеозв'язок, 22 грудня 2022 року

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Закон і право23 грудня 2022 р.
Газова горілка та підпалений сірник (символічне фото)

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Економіка23 грудня 2022 р.
external

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

Релігія23 грудня 2022 р.02:00 хв.
У церкві Св. Миколая в берлінському районі Йоганністаль

Різдво українських біженців у Німеччині

Різдво українських біженців у Німеччині

Суспільство23 грудня 2022 р.
На головну сторінку