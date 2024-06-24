Пожежа в адмінбудівлі у Підмосков'ї: загинули 8 людей

Внаслідок пожежі в адміністративній будівлі в підмосковному Фрязіно загинуло восьмеро людей. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Для гасіння залучили два гелікоптери.

Внаслідок пожежі в адміністративній будівлі в підмосковному Фрязіно у понеділок, 24 червня, загинуло восьмеро людей, про що повідомили російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

Пожежа у восьмиповерховій адміністративній будівлі розпочалася у понеділок вдень. Наразі повідомляється, що вогнем охоплено поверхи з другого по восьмий, а загальна площа пожежі, яку вдалося локалізувати, досягла 5 тисяч квадратних метрів. На місці працюють понад 100 фахівців МНС РФ та 40 одиниць техніки, для допомоги у гасінні направили два вертольоти Ка-32 Московського авіаційного центру.

Екстрені служби розглядають різні версії події, серед пріоритетних - коротке замикання та несправність обладнання. Також повідомляється, що під час пожежі на шостому поверсі будівлі вибухнув газовий балон, у будівлі обрушилися перекриття.

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Що саме горить?

Одразу після початку пожежі деякі ЗМІ повідомили, що у Фрязіно загорівся науково-дослідний інститут "Платан", який займається розробкою і виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів.

Втім, згодом холдинг "Роселектроніка" заявив, що палаюча будівля не має відношення до розробки електронно-променевих приладів і напівпровідникових лазерів НДІ "Платан", а також до оборонної промисловості. Там розповіли, що у 1990-ті роки воно перейшло у приватну власність.

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Співрозмовники Telegram-каналу Shot, які працювали в будівлі, заявили, що в ньому розташовувалися різні виробництва: цехи з металообробки, різні конвеєри, зварювальні і токарні цехи, меблеве виробництво. У комплексі розміщувалася фірма, що займається промисловими пральними машинами та інші.