Франція: 11 жертв пожежі у будинку для людей з інвалідністю

Внаслідок пожежі, яка спалахнула у будинку для людей з інвалідністю у Франції, загинули 10 його гостей та доглядальниця. Співробітники органів юстиції вважають, що загоряння, ймовірно, спричинив тліючий вогонь.

Тіла одинадцятьох людей знайшли на згарищі після пожежі, яка спалахнула в будинку для відпочинку для людей з обмеженими можливостями у французькому місті Венценайм. Про це повідомила у середу, 9 серпня, заступниця прокурора сусіднього міста Кольмар Наталі Кільвассер, пише агенція dpa.

До цього 10 людей з інвалідністю та доглядальниця вважалися зниклими безвісти внаслідок пожежі. Наразі невідомо, чи трагедія сталася через те, що люди не змогли покинути будинок, сказала вона. Також одна людина постраждала під час пожежі, ще одна - перебуває в шоковому стані, повідомили у префектурі.

Вцілів лише цокольний поверх

Пожежа в будинку для відпочинку спалахнула в середу вранці. На момент, коли будівля зайнялася, в ній перебувало 28 людей. До прибуття пожежників з будинку змогли врятуватися 17 людей, більшість - з першого поверху. Загалом загорілося 300 із 500 квадратних метрів будівлі.

Наразі на місці трагедії тривають слідчі дії. За словами керівника пожежної бригади, ймовірно, вогонь спалахнув на першому поверсі будівлі. За словами заступника мера міста Даніеля Леруа, робота будинку для людей з інвалідністю "не викликала жодних проблем", будівля була відремонтована.

За словами Леруа, горіло склепіння будинку і обвалився його дах, весь верхній поверх також зруйнований. Вцілів лише цокольний поверх, де розташовувалися загальні кімнати. Частина будівлі була зведена в фахверковому стилі і серйозно загорілася лише через кілька годин.

Співробітники органів юстиції вважають, що пожежу, ймовірно, спричинив тліючий вогонь, заявила Кільвассер.

У будинку вцілів лише цокольний поверх Фото: Sebastien Bozon/AFP

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Президент Франції Еммануель Макрон висловив свої співчуття через трагедію. "Перед лицем цієї трагедії мої думки з жертвами, з постраждалими, з їхніми близькими", - написав він у Twitter.

Прем'єр-міністрерка Франції Елізабет Борн назвала пожежу жахливою і повідомила, що прибуде на місце трагедії, а міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен подякував пожежній команді за оперативну реакцію.