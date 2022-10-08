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Кримський міст, архівне фото
Кримський міст, архівне фотоФото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Пожежа на Кримському мосту: рух автомобілів призупинено

Анастасія Шепелева | Максим Сидоржевський
5 хв. тому

227-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 8 жовтня.

https://www.dw.com/uk/pozeza-na-krimskomu-mostu-ruh-avtomobiliv-prizupineno/a-63376753

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 8 жовтня (час київський).

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Рух автотранспорту Кримським мостом призупинено, повідомили у російському федеральному дорожньому агентстві "Тамань" вранці у суботу. "Рух на транспортному переході через Керченську протоку тимчасово призупинено. На місці працюють автодорожні служби, МНС РФ", - цитує "Інтерфакс" повідомлення дорожнього агентства. Натомість у російському федеральному держпідприємстві "Крымская железная дорога" повідомили, що пожежа виникла через "займання паливної цистерни у хвості вантажного потяга". Про причини займання поки що не повідомляється.

На черзі Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму

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На Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, вранці у суботу сталася пожежа. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, за попередньою інформацією, горить паливний термінал. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що на відео видно ушкодження дорожнього полотна автомобільної частини мосту

++07.30++

Усім українським суддям, які залишилися на окупованих територіях, хочуть припинити виплату зарплати, повідомив голова Верховного Суду Всеволод Князєв. "На даний момент є ініціатива щодо припинення виплати заробітної плати тим суддям, які залишилися на окупованій території. Я думаю, що відповідні рішення буде ухвалено Державною судовою адміністрацією України", - сказав він в інтерв'ю "Цензор.нет". За його словами, серед суддів є зрадники та колабораціоністи, якими займаються правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України. "На жаль, є. Я знаю до десяти випадків. Вони різні", - зазначив Князєв. Він наголосив, що таких суддів поки що неможливо усунути з посад, оскільки це може зробити лише Вища рада правосуддя, яка ще не сформована.

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++07.10++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та інші співробітники організації працюють над розширенням і продовженням на рік продовольчої угоди, яка передбачає експорт українського зерна з чорноморських портів, повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік. Термін поточної угоди спливає в кінці листопада. За словами Дюжарріка, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс і генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребекка Грінспен прибудуть до Москви в другій половині жовтня для обговорення питань, пов'язаних з угодою.

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