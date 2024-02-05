Пожежа на карнавалі у Німеччині: шестеро постраждалих

Пожежа на карнавалі у Німеччині: шестеро постраждалих5 лютого 2024 р.
Шестеро людей постраждали, одна отримала серйозні опіки через пожежу, яка виникла на бутафорському кораблі, що брав участь у параді в рамках карнавалу у місті Кель у землі Баден-Вюртемберг неділю, 4 лютого.
Займання почалося всередині карнавальної конструкції, людям, які знаходились на цьому транспорті, довелося стрибати з нього на вулицю. За словами очевидців, пожежі передував вибух.
Людей евакуювали з місця пригоди, пожежники швидко загасили вогонь. Втім, після інциденту, парад, на який прийшли подивитися десятки тисяч людей, був припинений. Поліція встановлює причини пожежі.
Південно-західне місто Кель розташоване на річці Рейн навпроти французького міста Страсбург.
Карнавали традиційно проходять у католицьких регіонах Німеччини перед Великим постом. Протягом тижня проводять паради і гуляння з барвистими костюмами і гучною музикою. Завершуються вони у "попільну середу", яка цьогоріч припадає на 14 лютого. У цей день починається піст.
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