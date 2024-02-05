Пожежа на карнавалі у Німеччині: шестеро постраждалих

У німецькому місті Кель під час параду загорілося карнавальне авто, на якому перебували люди. Шестеро з них постраждали.

Шестеро людей постраждали, одна отримала серйозні опіки через пожежу, яка виникла на бутафорському кораблі, що брав участь у параді в рамках карнавалу у місті Кель у землі Баден-Вюртемберг неділю, 4 лютого.

Займання почалося всередині карнавальної конструкції, людям, які знаходились на цьому транспорті, довелося стрибати з нього на вулицю. За словами очевидців, пожежі передував вибух.

Людей евакуювали з місця пригоди, пожежники швидко загасили вогонь. Втім, після інциденту, парад, на який прийшли подивитися десятки тисяч людей, був припинений. Поліція встановлює причини пожежі.

Південно-західне місто Кель розташоване на річці Рейн навпроти французького міста Страсбург.

Після пожежі у Келі зупинили карнавал Фото: Marco Dürr/Einsatzreport24/dpa/picture alliance

Карнавали традиційно проходять у католицьких регіонах Німеччини перед Великим постом. Протягом тижня проводять паради і гуляння з барвистими костюмами і гучною музикою. Завершуються вони у "попільну середу", яка цьогоріч припадає на 14 лютого. У цей день починається піст.

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