Позашляховик в'їхав у святкову ходу у Вісконсині - п'ятеро загиблих

П'ятеро людей загинули внаслідок наїзду автомобіля на учасників параду в штаті Вісконсин у США, повідомляє у понеділок, 21 листопада місцева поліція. Понад 40 людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Позашляховик прорвав поліцейські огорожі та врізався в учасників різдвяного параду у передмісті Мілуокі - містечку Уокешо.

Як повідомляє поліція, серед потерпілих є діти. Глава поліції Ден Томпсон заявив, що розслідування триває, вже виявлено автомобіль та підозрюваного, його затримано. Томпсон відклав питання до наступного брифінгу.

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