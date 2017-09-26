 Позашляховик в′їхав у святкову ходу у Вісконсині - п′ятеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2021

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Новини

Позашляховик в'їхав у святкову ходу у Вісконсині - п'ятеро загиблих

У Вісконсині позашляховик прорвав поліцейські огорожі та в'їхав у натовп учасників різдяного параду. Загинули п'ятеро людей, понад 40 поранені.

На місці події у штаті Вісконсин (США)

На місці події у штаті Вісконсин (США)

П'ятеро людей загинули внаслідок наїзду автомобіля на учасників параду в штаті Вісконсин у США, повідомляє у понеділок, 21 листопада місцева поліція. Понад 40 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. 

Позашляховик прорвав поліцейські огорожі та врізався в учасників різдвяного параду у передмісті Мілуокі - містечку Уокешо.

Як повідомляє поліція, серед потерпілих є діти. Глава поліції Ден Томпсон заявив, що розслідування триває, вже виявлено автомобіль та підозрюваного, його затримано. Томпсон відклав питання до наступного брифінгу.

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