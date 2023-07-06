Повітряні сили ЗСУ вночі збили сім російських "Калібрів"

Війська РФ випустили по Україні десять "Калібрів". Українські Повітряні сили збили сім з них. У Львові вже 32 поранених внаслідок удару, чотири людини загинули.

В ніч на четвер, 6 липня, російські війська випустили по території України десять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Сім з них знищили українські зенітні ракетні підрозділи та авіація, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - зазначили військові.

В Повітряних силах визнали, що декілька ракет влучили по цивільних об’єктах у Львові і висловили співчуття родинам загиблих та постраждалим.

"Нам потрібен F-16!" - резюмували в ЗСУ.

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Кількість поранених у Львові зростає

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 8:20 кількість поранених від ракетного удару по Львову зросла до 32 двох. З-поміж них одна дитина. Кількість загиблих наразі лишається без змін - чотири людини. Рятувальні роботи тривають.

Раніше мер Львова Андрій Садовий зазначив, що місто зазнало "однієї з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру".

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Зруйновано третій і четвертий поверхи у двох під'їздах багатоквартирного будинку, пошкоджень зазнали близько 50 автомобілів, понад пів сотні помешкань, школа, гуртожитки, офісний комплекс.

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