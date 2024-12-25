Повітряні сили ЗСУ: Збито 113 повітряних цілей

Росія атакувала Україну на Різдво 184 ракетами та дронами. В Повітряних силах ЗСУ відзвітували про 113 збитих цілей, ще 52 дрони "локаційно втрачені".

У середу, 25 грудня, російські війська здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами інших типів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) у Telegram. За їхніми даними, всього було виявлено 184 повітряних цілі. Зокрема, це дві балістичні ракети KN-23, які запустили з Воронезької області РФ, 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з Бєлгородської області, дві крилатих ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, які запустили з Волгоградської області та над Каспійським морем та 106 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів різних типів із районів Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтирська.

Повітряні сили: 113 цілей збили, ще 52 "локаційно втрачені"

За попередніми даними, станом на 12.00 за Києвом підтверджено збиття 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 54 ударні БпЛА "Shahed" та дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей, адже були "локаційно втрачені" пояснили у Повітряних силах ЗСУ.

Там додають, що противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

Наслідки російської атаки: один загиблий та пошкоджені ТЕС

Внаслідок влучання в об'єкти в Харкові, на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині частина будинків залишились без опалення. Повідомляється про одного загиблого працівника ТЕС на Дніпропетровщині.

До кінця доби в Україні діятимуть одночасно три черги відключень для побутових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

У Молдові підтвердили слова про ракету, а в Румунії - ні

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час російського обстрілу одна з ракет пролетіла над повітряним простором Румунії і Молдови. Згодом президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що російська ракета під час масованої атаки по українських енергооб'єктах порушила повітряний простір цієї країни.

Водночас міністерство оборони Румунії заявило, що жодного порушення повітряного простору не було виявлено. Дані, надані румунськими засобами спостереження за повітряним простором, "не підтвердили", що ракета порушила румунський повітряний простір, йдеться в заяві.