Повітряна тривога: у Харкові лунають вибухи

Після попередження Повітряних сил про загрозу удару балістичною зброєю по Харківщині, у Харкові пролунали вибухи. Зранку в місті вже звучав вибух - на заправці. Він не був пов'язаний з російськими обстрілами.

Війська РФ ввечері у неділю, 12 листопада, завдали ударів по Харківщині, повідомив у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

Про два вибухи у Харкові повідомляє "Суспільне". За даними видання, перший з них пролунав ще до оголошення повітряної тривоги, яка почала лунати о 19:21.

Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу використання росіянами балістичного озброєння на Харківщині.

Читайте також: Повітряна тривога: на Одещині - влучання, є постраждалі

У Харкові стався вибух на автозаправці

Вранці у неділю в Харкові стався вибух на автозаправному комплексі, повідомили у Національній поліції.

Як зауважив речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко, вибух стався всередині автівки, яка була на заправці.

Зайнялася пожежа, її загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання АЗС вогонь не встиг. Водія ушпиталили, інші люди не постраждали.

Читайте також: Війська РФ посилюють удари з повітря по українській території