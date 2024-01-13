Повітряна тривога: РФ атакує різними типами ракет

Російські війська випустили по Україні крилаті ракети Х-101/555/55 та аеробалістичні "Кинджали". ППО відбиває напад.

Вранці в суботу, 13 січня, по всій Україні оголошена повітряна тривога, оскільки війська РФ запустили по її території різні типи ракет.

Повітряні сили Збройних сил України попередили близько 05:30 про запуск росіянами з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспійського моря крилатих ракет типу Х-101/555/55, а за годину - про зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ винищувача МіГ-31К і запуск аеробалістичних ракет "Кинджал".

Працює протиповітряна оборона (ППО).