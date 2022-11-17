Повітряна тривога в Україні: є влучання в Дніпрі, на Одещині

267-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 17 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 17 листопада (час київський).

++09:20++

РФ завдала удару по Дніпру та Одещині

Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. Деталей він не наводить.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пише, що в Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, внаслідок удару є один постраждалий.

++09:09++

На Київщині працює протиповітряна оборона (ППО). "Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО", - написав у соціальних мережах голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++09:03++

Республіканці отримали більшість у Палаті представників США

Республіканська партія забезпечила собі контроль над Палатою представників США за результатами проміжних виборів до Конгресу 8 листопада. За прогнозами американський ЗМІ, вона набрала мінімально необхідну для цього більшість - 218 місць з 435.

Члени Палати представників США біля Капітолія у Вашингтоні Фото: Leah Millis/REUTERS

Перемога Республіканської партії покладе край другому терміну перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікерки нижньої палати Конгресу. Новим спікером, як очікується, може стати лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті.

Президент США Джо Байден привітав Маккарті з отриманням його партією більшості в Палаті представників, заявивши, що "готовий працювати з республіканцями над досягненням результатів на благо" простих американців.

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++08:45++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена по всі території України.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про щонайменше чотири російські ракети в повітрі. За даними "Суспільного", звуки вибухів пролунали в Дніпрі. Офіційної інформації про те, чи була це робота протиповітряної оборони, чи є влучання, поки немає.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Водночас він зазначив: "Ворог думає, що ударами по енергетиці послабить нашу оборону і зможе вдарити в спину. Це наївна тактика боягузливих невдах, до якої ми готові. Україна вже витримала надскладні удари ворога, які не мали тих результатів, на які ці російські боягузи розраховували. Ми продовжуємо рух вперед. У них нічого не вийде. Ми їх розчавимо".

++08:37++

Байден про слова Зеленського щодо ракети в Польщі: Це не доказ

Після повернення президента США Джо Байдена з Балі, де він брав участь у саміті Великої двадцятки, журналісти запитали його про заяву президента України Володимира Зеленського, що ракети, які впали на території Польщі, не були українськими. "Це не доказ", - таким коментарем обмежився Байден, повідомляє Reuters.

++08:29++

У Росії розпочалася неприхована реклама примусового всиновлення російськими сім'ями українських дітей, вивезених з окупованих територій, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому зведенні. За даними аналітиків, у РФ поширюють "документальний серіал", у якому демонструють кілька прикладів такого всиновлення, а також стверджують, що цього року російська влада нібито вивезла з Донбасу понад 150 тисяч дітей.

++08:08++

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії. Рішення підтримали 64 делегати, проти проголосували 39, 16 утрималися. Організація пояснила це тим, що РФ не може "виконувати зобов'язання відповідно до статуту МПК".

Фото: Martin Schroeder/picture alliance

З таким же формулюванням комітет призупинив членство Білорусі. Рішення підтримали 54 делегати, 45 виступили проти, 18 утрималися.

Нагадаємо, що незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в тому числі з використанням території Білорусі, Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російську та білоруську збірні від участі в зимових Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

++07:51++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Великобританії Ріші Сунаком і Канади Джастіном Трюдо ввечері 16 листопада. "Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору. Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку нашої держави з боку Великої Британії та Канади у протидії російській агресії", - написав він у соціальних мережах.

У традиційному відеозверненні за підсумком доби Зеленський розповів про переговори з віцепрезиденткою Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде, яка приїхала до Києва з візитом 16 листопада. "Обговорили проєкти з відновлення нашої інфраструктури та соціальних об'єктів, роботу Фонду відбудови нашої країни. Загальний обсяг проєктів, про які йшлося сьогодні, - мільярди доларів. Це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людям", - сказав він.

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++07:33++

За 16 листопада Росія завдала чотирьох авіаційних і шести ракетних ударів по території України, а також здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Зокрема, ракетного удару зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військові відбили за добу атаки в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Соледар, Невельське, Мар'їнка і Первомайське на Донеччині. Серед іншого, ЗСУ завдали вчора ударів по двох позиціях російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК), а 15 листопада знищили російський ЗРК С-300 та дві РСЗВ "Град".

"У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об'єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв'язку. Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого знищення", - йдеться у повідомленні генштабу.

++07:20++

Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі зменшене до семи кораблів через роздування штормової погоди, повідомляє в щоденному зведенні оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Серед цих кораблів є один підводний ракетоносій. "Тобто в першому споряджені чотири "Калібри", - йдеться в звіті. При цьому в командуванні поеперджають, що вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів - цілком імовірний.