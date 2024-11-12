Повістка Стерненку: Сирський зустрівся з волонтером

Олександр Сирський провів зустріч з представниками громадськості, серед яких був Сергій Стерненко. У генштабі ЗСУ таку комунікацію назвали корисною, "з огляду на можливість конструктивної дискусії".

Після скандалу довкола направлення повістки волонтеру Сергію Стерненку і подальшими звинуваченнями з його боку на адресу Олександра Сирського, головнокомандувач Збройних сил України провів зустріч з представниками громадськості, серед яких був і Стерненко, повідомив генштаб ЗСУ у вівторок, 12 листопада.

Також у зустрічі з боку громадськості взяли участь блогер і волонтер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, правозахисниця і співзасновниця громадської організації "Принцип" Любов Галан.

Серед представників влади на зустрічі був радник президента Дмитро Литвин, начальник Військової служби правопорядку у ЗСУ Віталій Левченко, начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ Андрій Мартинов.

"Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії", - зазначили у генштабі.

Там додали, що такі зустрічі є корисними, "з огляду на можливість конструктивної дискусії", вони сприятимуть "нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство".

Стерненко: Доніс найбільш наболілі питання

Стерненко підтвердив, що взяв участь у зустрічі, і зазначив, що долучився до неї, аби "особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час".

"Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання", - написав він у Telegram.

Він додав, що Україна зараз у надзвичайно важкій ситуації, "і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти".

Ані Стернеко, ані Сирський після зустрічі не коментували попередній конфлікт довкола повістки і звинувачення.