Повінь у Лівії: ЄС виділяє ще 5,2 мільйона євро допомоги

Гуманітарну допомогу спрямують на забезпечення людей у Лівії житлом, харчуванням, водою, а також на санітарні потреби. ЄС також продовжить надавати допомогу у рятувальних операціях.

Європейська Комісія оголосила у понеділок, 18 вересня, про виділення додатково 5,2 мільйона євро гуманітарним організаціям, які працюють у постраждалих від катастрофічних повеней регіонах Лівії, повідомляє dpa.

Гуманітарна допомога буде спрямована в першу чергу на забезпечення людей житлом, харчуванням, водою, а також на медичні, санітарні і гігієнічні потреби. З урахуванням цієї суми, загальний обсяг допомоги, яку надав Європейський Союз для ліквідації збитків, завданих ураганом "Деніел", сягне 5,7 мільйона євро.

Крім того, ЄС продовжить надавати допомогу у рятувальних операціях через механізм цивільного захисту Євросоюзу за участю низки держав-членів.

Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич також висловив співчуття у зв'язку з загибеллю п’ятьох рятувальників з Греції в автомобільній аварії в Лівії минулими вихідними.

Понад 11 тисяч загиблих

Ураган "Деніел", що вирував у Лівії з 10 вересня, викликав катастрофічні руйнування на сході країни. Особливо сильно постраждало місто Дерна з населенням 100 тисяч людей, де прорвало дві річкові греблі.

За даними Організації Об'єднаних Націй, кількість жертв повені в цьому місті перевищила 11 300 людей, ще понад десять тисяч вважаються зниклими безвісти.