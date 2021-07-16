 Повінь у Бельгії: понад 20 загиблих, в країні оголосять жалобу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Новини

Повінь у Бельгії: понад 20 загиблих, в країні оголосять жалобу

Губернатор провінції Льєж повідомив про 23 жертви стихійного лиха. У МВС Бельгії попередньо заявили про 20 загиблих, 20 поранених і 20 зниклих людей.

Повінь на вулицях Льєжа, Бельгія

Повінь на вулицях Льєжа

Кількість людей, які загинули внаслідок повені на сході Бельгії, сягла 23. Про це повідомляє у п'ятницю, 16 липня, інформагенція Belga з посиланням на Ерве Жамара - губернатора провінції Льєж, яка особливо постраждала від стихії. "На дахах будинків у провінції Льєж досі перебувають люди, які не їли та не пили протягом 36 годин", - заявив чиновник.

20 липня в Бельгії оголосять одноденну жалобу за загиблими, повідомив бельгійський прем'єр Александер Де Кроо на Twitter.

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Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннелі Верлінден повідомила, що багато людей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають за допомогою дронів і гелікоптерів. За попередніми даними МВС, ідеться про 20 зниклих. Окрім того, 20 людей поранені. У МВС офіційно заявили поки що про 20 загиблих.

Через повені в Бельгії зупинене залізничне й автомобільне сполучення. Це зачепило і столицю - Брюссель. Влада закликала громадян відмовитися від поїздок і подорожей.

Рятувальники у Льєжі, Бельгія

Рятувальники у Льєжі

Постраждали також Нідерланди й Люксембург

Значних збитків унаслідок повеней зазнали частини провінції Лімбург у Нідерландах, де водою повністю затопило містечко Валкенбург. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинку для людей похилого віку. У місті Маастрихт близько 10 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки. Очікується, що рівень річки Маас зросте настільки, що будуть затоплені житлові райони міста.

Повені на заході Німеччини: число загиблих зростає

Кількість жертв повені на заході Німеччини перевищила 100, доля понад тисячі осіб залишається невідомою. У поліції прогнозують, що число жертв збільшуватиметься. Водою знищені або підтоплені численні будівлі. У Ерфштадті пошкоджений газопровід.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


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