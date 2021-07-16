Повінь у Бельгії: понад 20 загиблих, в країні оголосять жалобу

Кількість людей, які загинули внаслідок повені на сході Бельгії, сягла 23. Про це повідомляє у п'ятницю, 16 липня, інформагенція Belga з посиланням на Ерве Жамара - губернатора провінції Льєж, яка особливо постраждала від стихії. "На дахах будинків у провінції Льєж досі перебувають люди, які не їли та не пили протягом 36 годин", - заявив чиновник.

20 липня в Бельгії оголосять одноденну жалобу за загиблими, повідомив бельгійський прем'єр Александер Де Кроо на Twitter.

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Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннелі Верлінден повідомила, що багато людей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають за допомогою дронів і гелікоптерів. За попередніми даними МВС, ідеться про 20 зниклих. Окрім того, 20 людей поранені. У МВС офіційно заявили поки що про 20 загиблих.

Через повені в Бельгії зупинене залізничне й автомобільне сполучення. Це зачепило і столицю - Брюссель. Влада закликала громадян відмовитися від поїздок і подорожей.

Рятувальники у Льєжі

Постраждали також Нідерланди й Люксембург

Значних збитків унаслідок повеней зазнали частини провінції Лімбург у Нідерландах, де водою повністю затопило містечко Валкенбург. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинку для людей похилого віку. У місті Маастрихт близько 10 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки. Очікується, що рівень річки Маас зросте настільки, що будуть затоплені житлові райони міста.

Повені на заході Німеччини: число загиблих зростає

Кількість жертв повені на заході Німеччини перевищила 100, доля понад тисячі осіб залишається невідомою. У поліції прогнозують, що число жертв збільшуватиметься. Водою знищені або підтоплені численні будівлі. У Ерфштадті пошкоджений газопровід.