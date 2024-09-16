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Повені в Європі: 11 загиблих, затоплено тисячі будинків

Ліза Ламбрехт
16 вересня 2024 р.

Кількість жертв циклону "Борис" зростає: повідомляється про загиблих і зниклих безвісти через повені в кількох країнах Європи. Тисячі людей евакуйовано, а їхні будинки опинилися під водою.

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Повінь у місті Єсеник у Чехії
Повінь у місті Єсеник у ЧехіїФото: David W Cerny/REUTERS

Потужні повені в Центральній і Східній Європі забрали життя щонайменше 11 осіб. У понеділок, 16 вересня, чеська поліція повідомила, що в річці Красовка в районі міста Брунталь потонула одна людина. Ще семеро вважаються зниклими безвісти в різних регіонах країни. Крім того, двох загиблих виявили в затоплених будинках в Австрії. Раніше було відомо про вісім жертв стихії: шестеро людей загинули в Румунії, ще по одній - в Австрії та Польщі. Причиною негоди став циклон "Борис", який приніс сильні зливи, вітер, а в деякі європейські регіони - і снігопади.

"Повінь століття" в Чехії

У Чехії особливо сильно постраждали райони на північному сході країни: за вихідні вулиці міст Єсеник і Опава пішли під воду. Тисячі жителів Опави були змушені покинути свої домівки через однойменну річку, що вийшла з берегів, а в Єсенику сотні людей було врятовано із зони затоплення за допомогою човнів і вертольотів. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав катастрофу "повінню століття", попередивши, що пік ще не минув.

 Повінь у чеському місті Єсеник
 Повінь у чеському місті ЄсеникФото: David W Cerny/REUTERS

"Це був апокаліпсис - усюди багнюка, усе зруйновано", - розповіла місцевому телебаченню мерка Єсеника Зденька Блиштянова. За її словами, центральна площа міста в якийсь момент була повністю затоплена, і нею пропливали автомобілі. Крім того, через повінь обвалилися кілька будинків, а коли водні маси пішли, виникла загроза зсувів.

Повінь у Празі
Повінь у ПразіФото: David W. Cerny/REUTERS

Нижню Австрію оголошено зоною лиха, у Відні - транспортний колапс

В австрійській федеральній землі Нижня Австрія, яка особливо сильно постраждала від циклону "Борис", найближчими годинами знову очікуються потужні зливи: влада попередила, що до 17 вересня там може випасти до 60 літрів опадів на квадратний метр. Раніше в регіоні прорвало дві дамби на річках Камп і Трайзен, унаслідок чого затопило кілька населених пунктів. За вихідні екстрені служби врятували із зони затоплення кілька сотень людей, Нижню Австрію було оголошено зоною стихійного лиха.

У столиці Австрії Відні, з усіх боків оточеній федеральною землею Нижня Австрія, 16 вересня виникли масштабні перебої з громадським транспортом. Багато ліній метро працюють лише частково, крім того, скасовано деякі потяги.

У Румунії затоплено тисячі будинків

У Румунії до опівдня 16 вересня продовжує діяти найвищий рівень загрози повені, чи пройдено пік - поки що залишається незрозумілим. Унаслідок паводків постраждали приблизно шість тисяч будинків, стихійне лихо зачепило 20 муніципалітетів і вісім повітів, особливо постраждали регіони Валац, Галуй і Ясси на сході країни. Повідомляють, що серед шести жертв повені - здебільшого люди літнього віку, зокрема жінки 96 і 86 років.

Негода в Польщі: у Вроцлаві готуються до виходу Одера з берегів

У Польщі через паводки постраждали кілька населених пунктів на південному заході країни, зокрема місто Глухолази, де повінню знесло міст. Тепер загрозу повені оголосили і у Вроцлаві. Влада міста, що стоїть на річці Одер, підвищила заходи безпеки, зокрема запровадивши цілодобовий моніторинг дамб і каналів. Очікується, що приливна хвиля досягне Вроцлава в середу, 18 вересня. Водночас влада припускає, що нинішня повінь буде не такою сильною, як 1997 року, коли третина міста виявилася затопленою.

Потік води на вулиці польського міста Глухолази
Потік води на вулиці польського міста ГлухолазиФото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

У Баварії очікують на нові дощі та підвищення рівня води

На півдні Німеччини ситуація з повенями в деяких регіонах Баварії, як і раніше, залишається напруженою. Через дощовий початок тижня очікується, що рівень води знову підвищиться в Дунаї в районі Пассау, у притоці Дунаю Фільсе і в річці Ізар поблизу Мюнхена. Однак такої масштабної повені в Баварії, як у червні, все ж таки побоюватися не варто, вважають у німецькій Службі попередження повеней (HND). Передбачається, що рівень води почне спадати до 18 вересня.

Циклон "Борис" і повені в Європі

Повені одразу в кількох країнах Європи були спричинені циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, він зачепив Румунію, Чехію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Німеччину та Молдову.

У деяких частинах Альп у Баварії очікується випадання від 60 до 100 мм опадів, а Німецька метеорологічна служба (DWD) прогнозує перші сильні снігопади цього року: у регіонах на висоті понад 1500 метрів очікують випадання до 50 сантиметрів снігу.