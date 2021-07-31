Повені у Туреччині: кількість загиблих зросла до 58

Внаслідок повені на півночі Туреччині загинуло щонайменше 58 людей, багато осіб досі вважаються зниклими безвісти. Про це ввечері у суботу, 14 серпня, заявив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу.

Повені у Туреччині почалися після дуже сильних дощів, які пройшли на півночі Туреччини ввечері 10 серпня, перетворивши вулиці міст на ріки та спричинивши зсуви ґрунту. Особливо постраждали від повеней чотири провінції біля Чорноморського узбережжя Туреччини: Кастамону, Бартин, Синоп та Самсун. Там потоки води зруйнували будинки та знесли кілька мостів. Загалом в безпечні місця було евакуйовано близько двох тисяч людей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 13 серпня, відвідав район катастрофи та пообіцяв швидке відновлення будинків, доріг та мостів.

Близько місяця тому шестеро людей загинули внаслідок спричиненої сильними дощами повені у провінції Різе на північному сході Туреччини.

Нагадаємо, на південному заході Туреччини в останні кілька тижнів тривала боротьба з лісовими пожежами, які забрали життя восьми людей.

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