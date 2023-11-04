Потужний землетрус у Непалі: понад 130 загиблих

Землетрус забрав життя щонайменше 132 непальців, але кількість жертв може зрости, бо під завалами досі багато постраждалих.

Щонайменше 132 особи загинули і десятки отримали травми внаслідок потужного землетрусу, який стався на заході Непалу в ніч на суботу, 4 листопада, повідомила агенція AFP із посиланням на місцеву владу.

Національний центр моніторингу та дослідження землетрусів Непалу зафіксував землетрус магнітудою 6,4. За його даними, епіцентр сейсмоподії зафіксовано в районі Джаяркот на заході країни, що за 400 кілометрів від столиці Непалу Катманду. Натомість геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,6, Індійський сейсмологічний центр - у 6,4, а німецький Дослідницький центр геофізики (Geoforschungszentrum, GFZ) у Потсдамі - у 6,2.

Очікується, що кількість жертв стихійного лиха може зрости, оскільки під завалами ще залишаються люди. На відео та фото, розміщених у соцмережах, видно, як місцеві жителі в темряві розбирають завали, щоб витягнути вцілілих з-під уламків зруйнованих будинків і будівель.

Поштовхи від землетрусу відчувалися в Нью-Делі

За повідомленнями ЗМІ, підземні поштовхи від землетрусу в Непалі відчували навіть у столиці Індії Нью-Делі.

Прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал висловив "глибоку скорботу у зв'язку з людською та матеріальною шкодою, заподіяною землетрусом". Уряд направив сили безпеки для допомоги в пошуково-рятувальних роботах.

У Непалі часто стаються землетруси. У 2015 році внаслідок землетрусу магнітудою 7,8 загинуло близько 9000 осіб, було пошкоджено близько мільйона будівель.