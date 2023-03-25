  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Наслідки потужного торнадо в штаті Міссісіпі
Фото: Newscom/picture alliance
КатастрофиСполучені Штати Америки

Торнадо у штаті Міссісіпі: щонайменше 23 загиблих

Валерій Сааков
34 хв. тому

Потужний смерч спустошив частину штату Міссісіпі у США. Від руйнівного вихору постраждали кілька населених пунктів. Відомо про як мінімум 23 жертви стихії, але рятувальники побоюються, що жертв може бути значно більше.

https://p.dw.com/p/4PF0Y

Щонайменше 23 людини загинули й десятки інших отримали поранення внаслідок торнадо і сильних гроз, що пронеслися у ніч на суботу, 25 березня, штатом Міссісіпі, повідомило відомство штату з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, руйнівний смерч залишив по собі смугу руйнувань завдовжки понад 100 миль (160 кілометрів).

Читайте також: Потужні торнадо у США забрали життя десятків осіб

Найбільше від смерчу постраждало місто Роллінг-Форк з населенням 1,7 тисяч осіб, на яке припав основний удар торнадо, повідомляє CNN. Значної шкоди зазнав і населений пункт Сілвер-Сіті, що розташований на заході штату й населення якого становить 200 осіб. Унаслідок стихії як мінімум чотири людини пропали безвісти. Нині пошуково-рятувальні загони оглядають руїни й околиці в пошуках тіл, а також тих, хто вижив після буревію.

Наслідки потужного торнадо в штаті Міссісіпі
Наслідки торнадо в штаті МіссісіпіФото: Ringo H.W. Chiu/AP/picture alliance

За даними влади штату, очікується, що число жертв і постраждалих може зрости.

Один із найруйнівніших торнадо за останні десятиліття?

Як повідомив ABC News один із представників місцевої влади, місто Роллінг-Форк "майже повністю зруйноване", а багато людей залишилися заблокованими під завалами в своїх будинках. Не виключено, що нинішній торнадо може стати одним із найпотужніших та руйнівних у США за останні десятиліття, кажуть чиновники.

Читайте також: Кількість жертв торнадо у США зросла до понад 90 осіб

На поширених у соцмережах та ЗМІ відео- й фотоматеріалах видно численні руйнування житлових та інших будівель і перевернуті автомобілі.

Читайте також: Більше двох десятків загиблих унаслідок торнадо в США

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські солдати поблизу Бахмута

Україна не може почати наступ через брак зброї - Зеленський

Конфлікти29 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Парламент Угорщини в Будапешті

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Політика24 березня 2023 р.
external

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Конфлікти24 березня 2023 р.02:26 хв.
Сувенірні матрьошки з лідерами Китаю та РФ

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Політика24 березня 2023 р.
Ukraine | Charkiw Region

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Конфлікти24 березня 2023 р.
Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Конфлікти24 березня 2023 р.
Відновлене виробництво Рубіжанської панчішної мануфактури у Львові

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Економіка24 березня 2023 р.
На головну сторінку