Торнадо у штаті Міссісіпі: щонайменше 23 загиблих

Потужний смерч спустошив частину штату Міссісіпі у США. Від руйнівного вихору постраждали кілька населених пунктів. Відомо про як мінімум 23 жертви стихії, але рятувальники побоюються, що жертв може бути значно більше.

Щонайменше 23 людини загинули й десятки інших отримали поранення внаслідок торнадо і сильних гроз, що пронеслися у ніч на суботу, 25 березня, штатом Міссісіпі, повідомило відомство штату з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, руйнівний смерч залишив по собі смугу руйнувань завдовжки понад 100 миль (160 кілометрів).

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Найбільше від смерчу постраждало місто Роллінг-Форк з населенням 1,7 тисяч осіб, на яке припав основний удар торнадо, повідомляє CNN. Значної шкоди зазнав і населений пункт Сілвер-Сіті, що розташований на заході штату й населення якого становить 200 осіб. Унаслідок стихії як мінімум чотири людини пропали безвісти. Нині пошуково-рятувальні загони оглядають руїни й околиці в пошуках тіл, а також тих, хто вижив після буревію.

Наслідки торнадо в штаті Міссісіпі Фото: Ringo H.W. Chiu/AP/picture alliance

За даними влади штату, очікується, що число жертв і постраждалих може зрости.

Один із найруйнівніших торнадо за останні десятиліття?

Як повідомив ABC News один із представників місцевої влади, місто Роллінг-Форк "майже повністю зруйноване", а багато людей залишилися заблокованими під завалами в своїх будинках. Не виключено, що нинішній торнадо може стати одним із найпотужніших та руйнівних у США за останні десятиліття, кажуть чиновники.

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На поширених у соцмережах та ЗМІ відео- й фотоматеріалах видно численні руйнування житлових та інших будівель і перевернуті автомобілі.

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