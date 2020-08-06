 Потужний вибух у західнонімецькому Леверкузені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

Потужний вибух у західнонімецькому Леверкузені

У Леверкузені розташований завод хіміко-фармацевтичного концерну Bayer. Вибух пролунав на одному з його майданчиків, повідомляють очевидці. Причини вибуху з'ясовуються.

Deutschland Rauchwolke über Chemiepark Leverkusen

У західнонімецькому Леверкузені, в районі хімічного парку, у вівторок, 27 липня, пролунав потужний вибух. За даними очевидців, вибух стався на одному з майданчиків хіміко-фармацевтичного концерну Bayer.  Повідомляється про поранених. 

На місці події перебувають поліцейські, пожежники і рятувальники. Причини вибуху з'ясовуються.

Як повідомила поліція, через вибух закрили прилеглі до району автошляхи.

Повідомлення оновлюється

 

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