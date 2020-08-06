Потужний вибух у західнонімецькому Леверкузені

У західнонімецькому Леверкузені, в районі хімічного парку, у вівторок, 27 липня, пролунав потужний вибух. За даними очевидців, вибух стався на одному з майданчиків хіміко-фармацевтичного концерну Bayer. Повідомляється про поранених.

На місці події перебувають поліцейські, пожежники і рятувальники. Причини вибуху з'ясовуються.

Як повідомила поліція, через вибух закрили прилеглі до району автошляхи.

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