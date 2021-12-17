Потужна пожежа в Осаці забрала життя десятків людей

У портовому японському місті Осака у п'ятницю, 17 грудня, о 10:30 за місцевим часом (3:30 за Києвом) сталася пожежа на четвертому поверсі однієї із будівель. Внаслідок пожежі постраждали 28 людей, у 27 з них сталася "зупинка серця і дихання", повідомляє Департамент пожежної безпеки Осаки. Таким чином у Японії позначають загиблих, смерть яких офіційно поки не підтверджена, нагадує dpa.

Повідомляється, що для подолання вогню було задіяно 70 команд пожежних. Через пів години після займання вогнеборцям вдалося загасити вогонь.

Поки про причину пожежі офіційно не повідомляється. Поліція розглядає версію підпалу.

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Як повідомляє японська телерадіокорпорація NHK, нинішня пожежа є найсмертоноснішою в Японії з липня 2019 року, коли внаслідок підпалу анімаційної студії в Кіото загинули 36 людей.