Потрійний ракетний удар РФ по Чернігову: є жертва і поранені

Росія завдала удару трьома, імовірно балістичними, ракетами по житловій забудові Чернігова. Відомо про загиблого, є постраждалі.

Російська армія завдала ввечері п'ятниці, 3 січня, трьох ракетних ударів по Чернігову, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, є постраждалі.

"Ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Уже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Удар балістикою по Чернігову

За попередніми даними начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, загинула одна людина, травмовані четверо. Частково зруйновані два житлові будинки, пошкоджені вікна семи житлових будинків.

Перед ударом Повітряні сили Збройних сил України попереджали про балістичні ракети, що наближаються до Чернігова.