Потяг з вагонами до України зіткнувся з вантажним у Чехії

КатастрофиЧехія
Потяг з вагонами до України зіткнувся з вантажним у Чехії6 червня 2024 р.
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У Чехії пасажирський потяг компанії RegioJet "Прага - Кошице" з причіпними вагонами до українського Чопа зіткнувся з вантажним поїздом.
Зіткнення потягів сталося в місті Пардубіце ввечері 5 червня та забрало життя щонайменше чотирьох людей. Ще 23 зазнали поранень.
"Укрзалізниця" повідомила зранку 6 червня, що серед пасажирів, які прямували до Чопа, постраждалих немає.
Там запевнили, що тримають контакт з чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.
Деталі аварії уточнюються.