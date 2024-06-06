Потяг з вагонами до України зіткнувся з вантажним у Чехії

Пасажири, які прямували до Чопа, не постраждали, але в аварії на чеській залізниці є жертви.

У Чехії пасажирський потяг компанії RegioJet "Прага - Кошице" з причіпними вагонами до українського Чопа зіткнувся з вантажним поїздом.

Зіткнення потягів сталося в місті Пардубіце ввечері 5 червня та забрало життя щонайменше чотирьох людей. Ще 23 зазнали поранень.

"Укрзалізниця" повідомила зранку 6 червня, що серед пасажирів, які прямували до Чопа, постраждалих немає.

Там запевнили, що тримають контакт з чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

Деталі аварії уточнюються.