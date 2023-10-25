Пошуки зниклих безвісти в Північному морі припинили

Пошуки чотирьох осіб, яких вважають зниклими безвісти після зіткнення двох вантажних кораблів у Північному морі, припинили зранку в середу, 25 жовтня, Про це повідомляють німецькі агентства з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій на морі (Havariekommando).

Зранку 24 жовтня біля берегів Німеччини зіткнулися два вантажних судна: польський 190-метровий Polesie під прапором Багамських островів і британський 91-метровий Verity під прапором Великобританії. Перше, на борту якого знаходилось 22 людини, втрималось на воді, друге, на борту якого було семеро людей, затонуло.

Двох моряків з Verity врятували з води та доправили в лікарню. Поблизу острова Гельголанд рятувальники знайшли тіло одного загиблого члена екіпажу. Пошуки чотирьох людей тривали.

У пошуковій операції брали участь рятувальний крейсер, аварійний буксир, поліцейські катери, літак-розвідник і гелікоптер. Також залучили круїзний лайнер, який перебував у цьому районі.

Пошукові роботи тривали понад добу за несприятливих погодних умов. На місці аварії був вітер силою шість балів, а висота хвиль сягала трьох метрів. Температура води в цьому регіоні Північного моря, за даними рятувальників, становить 12 градусів.

Причини аварії не відомі.