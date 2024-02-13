Постпред США при НАТО не очікує запрошення України в липні

Постпред США при НАТО не очікує, що на липневому саміті у Вашингтоні Україну запросять стати членом Альянсу. Однак вона прогнозує, що буде зроблено конкретні кроки в цьому напрямку.

Постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт вважає, що Україна не отримає запрошення вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні. Про це вона сказала на онлайн-брифінгу у вівторок, 13 лютого. "Що стосується саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс направить запрошення на цьому етапі", - зазначила Сміт.

За її прогнозами, союзники продемонструють триваюче зближення з Києвом і зроблять "конкретні кроки, які стануть мостом" між нинішнім статусом України в НАТО і повноправним членством. Сміт висловила сподівання, що президент Володимир Зеленський приїде на саміт. "І ми зможемо дати зрозуміти, найголовніше президенту Путіну, що ми нікуди не дінемося в тому, що стосується нашої підтримки України. Усі ми будемо продовжувати підтримувати її стільки, скільки буде потрібно", - заявила постпред США при НАТО. 75-й саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні.

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Щодо найближчого майбутнього Сміт прогнозує, що 14 лютого у Брюсселі на засіданні контактної групи з оборони України під егідою США союзники та партнери оголосять про надання нової військової допомоги Києву.

Раніше стало відомо, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя через третю госпіталізацію за три місяці, однак візьме участь в онлайн-засіданні контактної групи, яку називають форматом Рамштайн.