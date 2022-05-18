Посольство США відновило роботу в Києві

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини середи, 18 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи (час київський).

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Рішення щодо заморожених активів Росії країни-члени Євросоюзу ухвалюватимуть самостійно, відповідно до національного законодавства, заявив у середу віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Якщо говорити про приватні активи, то з боку Єврокомісії зараз працює спеціальна група, яка координує роботу країн-членів ЄС щодо виявлення активів осіб та організацій, які перебувають під санкціями, для заморозки цих активів, для вжиття заходів щодо їхнього вилучення та можливої конфіскації", - сказав Домбровскіс. "Це має відбуватися відповідно до кримінального права тієї держави, де розташовано активи", - додав він.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав не ігнорувати побоювання Туреччини у зв'язку з намірами Швеції та Фінляндії вступити до НАТО. "У Туреччині є побоювання щодо безпеки, і над вирішенням цієї проблеми потрібно працювати", - наводить Bloomberg слова Блінкена, сказані за підсумками його переговорів з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммедом бін Заєдом аль-Нахайяном. "Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України", - написав Зеленський у Twitter.

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Посольство США в Україні у середу після більш ніж тримісячної перерви відновило свою роботу у Києві, повідомляє агенція Reuters. "Ми офіційно відновлюємо роботу", - повідомив агенції речник дипломатичної установи Деніел Лангенкемп. За його словами, спершу до роботи в Києві повернеться невелика кількість дипломатів, а відновлення надання консульських послуг поки не відбудеться, адже досі діє рекомендація Держдепартаменту громадянам США утриматися від поїздок до України.

"Народ України, за нашої підтримки у забезпеченні безпеки, захистив свою батьківщину від обурливого вторгнення Росії, і у підсумку, зірки і смуги (мається на увазі прапор США. - Ред.) знову майорять над посольством (у Києві. - Ред.)", - йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Посольство США у Києві припинило свою роботу 14 лютого, за 10 днів до початку війни РФ проти України. Перші два місяці посольство працювало у Польщі, а з початку травня - у Львові.

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Країни-члени Євросоюзу збільшать видатки на оборону на тлі війни, яку Росія розв'язала в Україні. "Повернення війни у Європу… змушує сконцентруватися на побудові міцнішої європейської оборони", - заявила у середу єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер під час пресконференції у Брюсселі, цитує агенція dpa. Заплановане, зокрема, створення спеціальної робочої групи, яка координуватиме закупівлю озброєнь - на наступні два роки на це передбачено виділення 500 мільйонів євро. За задумом ЄК, ця робоча група займатиметься питаннями заміщення озброєння, яке країни ЄС передають у вигляді військової допомоги Україні, заміну озброєння радянського зразка, а також посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони. Відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, країни ЄС оголосили про 200 мільярдів євро інвестицій у безпеку, нагадує dpa. З них 100 мільярдів євро припадає на Німеччину, яку раніше часто критикували за низькі оборонні витрати у порівнянні з іншими країнами НАТО.

"Нам потрібна сучасна система ППО, нам потрібні безпілотники, нам потрібні засоби дозаправки в повітрі, танки та бронемашини, нам потрібна берегова охорона та засоби, що належать до кібер- та космічного простору", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він закликав уніфікувати озброєння національних армій, зазначивши, що в країнах ЄС дуже багато різних видів танків та іншого озброєння.

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За даними проросійських бойовиків ОРДЛО, на території заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі все ще перебуває близько тисячі українських військових, серед яких їхні командири. "Командири та бійці високого рангу з полку "Азов", як і раніше, не вийшли", - повідомив ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін.

Байден привітав заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

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Президент США Джо Байден привітав "історичні заявки" Швеції та Фінляндії про приєднання до НАТО та заявив, що "нетерпляче чекає роботи з американським Конгресом і нашими союзниками по НАТО, щоб швидко привести Фінляндію та Швецію до найсильнішого в історії оборонного альянсу". Як йдеться у поширеній у середу заяві Байдена, обидві країни, "приєднавшись до НАТО, зміцнять нашу співпрацю в галузі оборони". При цьому президент США наголосив, що США разом із союзниками по НАТО "збережуть потужну присутність у районі Балтійського моря, проводитимуть навчання". "Поки запити Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО розглядатимуться, США працюватимуть з цими країнами над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для нашої спільної безпеки. Також йдеться про те, щоб стримувати, протистояти будь-якій агресії або загрозі агресивних дій", - додав він.

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В результаті наступу Збройних сил України було звільнено населений пункт Дементіївка у Дергачівському районі Харківської області, повідомляється у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у Facebook. У повідомленні йдеться, що російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні, здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку та вживають заходів для посилення наступального угруповання.

На Сіверському напрямку підрозділи армії РФ обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно. "Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджували на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ, намагалися проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

"На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією. На Лиманському напрямку окупанти намаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об'єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне", - повідомляють у ГШ ЗСУ. Також росіяни безуспішно здійснювали штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Нижнє, на Бахмутському напрямку - в районі населеного пункту Катеринівка, на Авдіївському напрямку - в районі населеного пункту Новоселівка та поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе, на Курахівському напрямку - в районі населеного пункту Побєда.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє на предмет колабораційної діяльності заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який в умовах воєнного стану дезертував та переховувався у Закарпатській області. "ДБР перевіряє підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС на предмет допомоги росіянам у захопленні атомної електростанції", - йдеться у повідомленні ДБР у середу в Telegram-каналі. Цього заступника гендиректора ЧАЕС було затримано співробітниками ДБР спільно із СБУ у березні, йому вже повідомлено про підозру в дезертирстві та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, додали у ДБР. "Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об'єкту, що прямо входило в його функціональні обов'язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", - йдеться у повідомленні.

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Україні через розв'язану Росією війну загрожує навіть більший обвал економіки, ніж передбачалося раніше. У разі переходу війни до затяжної стадії та втрати Україною виходу до Чорного моря ВВП країни може скоротитися на 60 відсотків, підрахували економісти американського банку Morgan Stanley. На 2022 рік аналітики прогнозують скорочення ВВП України на 39 відсотків. При цьому Morgan Stanley оцінює фінансові потреби України в 4,7 мільярда доларів на місяць.

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Президент України Володимир Зеленський у середу підписав укази "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" і направив до Верховної Ради законопроєкти про їх затвердження. Згідно з першим документом, строк воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 5 години 30 хвилин 25 травня 2022 року терміном на 90 діб. У тексті указу про продовження строку мобілізації також йдеться про продовження відповідного строку на 90 діб із 25 травня 2022 року.

Чехія отримає сучасні танки "Леопард 2" замість переданих Києву радянських Т-72

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Танк "Леопард 2"

Німеччина передасть Чехії 15 основних бойових танків "Леопард 2 А4", що стане частиною програми "кругових поставок", за якою Берлін допомагає іншим країнам, що передають Україні радянську військову техніку. Про це у середу заявили у міноборони ФРН. Також Берлін оплатить транспортування танків та навчання чеських військових ними користуватися. "Цей обмін є ще одним прикладом того, як ми допомагаємо Україні у її хоробрій боротьбі проти російської агресії", - заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламберт (Christine Lambert). За даними ЗМІ, Чехія раніше передала Україні в рамках військової допомоги танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1 та гаубиці "Дана", нагадує агенція dpa.

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Молдова виступає за врегулювання придністровського конфлікту дипломатичними засобами і закликає міжнародне співтовариство підтримати її вимоги про виведення російських військ із цієї території, заявила у середу президентка Молдови Майя Санду. "Ми розглядаємо різні можливі сценарії, вживаємо всіх заходів безпеки. Молдова є нейтральною країною, її нейтралітет закріплено у конституції та підтримується більшістю наших громадян. Ми маємо намір дотримуватися і надалі нейтралітету. У той же час для дотримання нейтралітету ми просимо міжнародне співтовариство підтримати наші вимоги виведення російських військ з території Молдови", - сказала Санду, виступаючи в Європейському парламенті.

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У міністерстві оборони РФ у середу заявили, що за минулу добу із заводу "Азовсталь" у Маріуполі здалися в полон 694 українські солдати, зокрема 29 поранених. За даними відомства, з 16 травня на "Азовсталі" здалися в полон 959 українських військовослужбовців, зокрема 80 поранених. З них 51 поміщено на лікування до лікарні міста Новоазовськ у самопроголошеній "ДНР".

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Італія повністю підтримує заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, заявив прем'єр-міністр цієї країни Маріо Драгі. Його уряд виступає за прискорену процедуру прийняття двох держав до лав Північноатлантичного альянсу, зазначив він після зустрічі з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Римі. Крім того, Європі потрібна власна система оборони на додаток до НАТО, а також додаткові інструменти для стримування зростання цін на енергоносії, зміни енергетичної стратегії та відновлення України, заявив Драгі.

Зеленський дякує ЄС за пакет підтримки

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Президент України Володимир Зеленський подякував голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) за оголошений пакет підтримки України, який містить нову програму макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро. "Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Окрім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що головне у рішення ЄК - "не гроші". "Головне - це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутньому відновленні України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будувати нову Україну. За новими європейськими правилами", - повідомив прем'єр у Telegram.

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Три російських кораблі готові випустити з Чорного моря по Україні 24 ракети типу "Калібр", повідомив у середу речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. "В акваторії Чорного моря в готовності для застосування ракетного озброєння перебувають три носії крилатих ракет типу "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет", - повідомив він.

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Вадим Шишимарін у Солом'янському районному суді Києва

Перший російський військовий з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, якого судять за вбивство цивільного, визнав провину під час судового засідання у Солом'янському районному суді Києва у середу, 18 травня. 21-річного командира відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадима Шишимаріна звинувачують у розстрілі 28 лютого 62-річного чоловіка на Сумщині. Росіянину загрожує довічне ув'язнення. Через велику кількість журналістів під час засідання у середу судді оголосили перерву до 19 травня.

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У Німеччині зафіксували невелике збільшення кількості заявок на пошук політичного притулку від росіян від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у середу повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН. Так, у квітні 222 росіяни попросили політичний притулок у Німеччині, розповів під час пресконференції речник відомства.

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У Службі безпеки України, посилаючись на перехоплення розмови російських військовослужбовців, повідомляють, що російські військові розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупації на сході України. Перехоплення розмови російського військового СБУ оприлюднила у телеграм-каналі у середу. "Їм наразі подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити, але у них не виходить... Ми їх х**римо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів - той уже поїхав", - розповідає російський окупант своїй дружині. У коментарі під аудіоперехопленням українська спецслужба зазначає, що підрозділ цього окупанта досі стоїть на сході України та вбиває українців, які намагаються врятувати своє життя та втекти. "СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні СБУ.

Анкара заблокувала процес вступу Швеції і Фінляндії до НАТО

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Туреччина заблокувала початок переговорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомляє у середу агентство dpa з посиланням на власні джерела в Альянсі. Північноатлантичній раді у середу через протидію з боку Анкари не вдалося, як було заплановано, ухвалити відповідне рішення, необхідне для початку процесу прийому двох країн до лав організації.

Видання The Financial Times із посиланням на свої джерела також підтверджує цю інформацію. "Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції на приєднання до військового альянсу", - пише газета. Згідно з джерелом видання, постпреди країн НАТО в середу провели зустріч, щоб одразу розпочати переговори щодо вступу цих двох країн до НАТО, проте "заперечення з боку Анкари зірвали голосування". Газета вказує, що через цю ситуацію НАТО, ймовірно, не зможе узгодити перший етап розгляду заявок Фінляндії та Швеції протягом одного чи двох тижнів, як спершу планував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

++15.50++

Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них було застрелено з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону. За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

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++15.37++

Тисячі автомобілів із дітьми, жінками та літніми людьми, які намагаються виїхати з окупованих армією РФ населених пунктів Херсонської області у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Авто стоять по декілька діб, а виснажені люди страждають від нестачі їжі, води та відпочинку. Крім цього, існує постійна небезпека обстрілів окупантами", - написала вона у Telegram. Вона нагадала, що днями окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалася виїхати з міста, внаслідок чого від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір. "Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росії прав людини в Україні", - закликала українська омбудсменка.

++15.23++

МЗС Росії у середу оголосило персонами нон грата 24 італійських та 27 іспанських дипломатів. Таким чином Москва відреагувала на аналогічні кроки Рима та Мадрида, які раніше також вислали з країни дипломатів РФ у зв'язку з війною в Україні. Раніше в середу стало відомо, що Росія висилає 34 співробітників французької дипмісії у відповідь на аналогічну дію Франції у квітні щодо дипломатів РФ. З початку війни європейські країни оголосили персонами ног грата загалом сотні дипломатів РФ, Москва на це відповідала дзеркально.

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++15.10++

Уряд Німеччини схвалив вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, повідомляє інформагентство dpa. Після завершення внутрішнього процесу приєднання до альянсу посол Німеччини у НАТО Рюдіґер Кеніґ (Rüdiger König) зможе одразу ж підписати обидва протоколи про приєднання. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заздалегідь санкціонував право підпису, додає агенція.

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