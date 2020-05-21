 Посольство США в Німеччині не підтвердило відставку Гренелла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

Посольство США в Німеччині не підтвердило відставку Гренелла

Речниця посольства США у ФРН заявила, що не може підтвердити повідомлення агенції dpa про те, що посол Річард Гренелл залишить свій пост найближчими днями.

Посол США в Німеччині Річард Гренелл

Посол США в Німеччині Річард Гренелл

Пресслужба посольства Сполучених Штатів в Німеччині поки не готова підтвердити повідомлення ЗМІ про підготовку відставки посла США у ФРН Річарда Гренелла. Про це заявила офіційна представниця посольства в коментарі газеті Rheinische Post ввечері у неділю, 24 травня. Кількома годинами раніше інформацію про відставку Гренелла найближчим часом поширила німецька агенція dpa і низка інших ЗМІ.

Річард Гренелл є послом США в Німеччині з травня 2018 року. У середині лютого 2020 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив його також виконувачем обов'язків директора Національної розвідки країни.

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Однак лише через кілька днів після цього призначення, 28 лютого 2020 року, Трамп запропонував на посаду директора нацрозвідки конгресмена-республіканця Джона Реткліффа. Його кандидатуру 21 травня схвалив Сенат.

Коментар посольства США щодо чуток про відставку Гренелла

Коментуючи повідомлення dpa про те, що відставка Гренелла з посади посла США в ФРН має відбутися вже наступного тижня, представниця посольства зазначила, що, згідно з внутрішніми правилами, посольство США не коментує будь-які поїздки або тимчасові терміни.

За словами спікерки, поки Гренелл був виконувачем обов'язків директора Національної розвідки, він продовжував брати активну участь у врегулюванні питань, пов'язаних з Німеччиною.

У червні 2018 року Гренелл спровокував скандал, заявивши, що "європейські еліти диктують виборцям свою волю, а тому він прагне посилювати консерваторів у ЄС, які виступають проти еліт". 

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