Посольство США анонсувало повернення до Києва

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 2 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 2 травня (час київський).

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Посольство США сподівається відновити роботу в Києві до кінця травня, якщо це дозволять умови, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. "Ми прислухаємося до професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося", - цитує Квін Reuters. Американські дипломати залишили київське посольство майже за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Керівник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов наприкінці минулого тижня побував на передових позиціях на Сході України, пише видання The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника. Ці відомості виданню підтвердили двоє американських офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

Українська армія розпочала атаку на Ізюм, що перебуває під контролем сил РФ, проте на той момент російський воєначальник уже покинув це місто і виїхав до РФ, стверджує український співрозмовник газети. За його даними, внаслідок атаки загинули близько 200 російських військовослужбовців, включно з одним генералом.

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