  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Американське посольство в США
Американське посольство в СШАФото: ergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Посольство США закликало американців негайно покинути РФ

Ольга Журавльова
31 хв. тому

Громадянам США рекомендують терміново залишити Росію через непередбачувані наслідки вторгнення в Україну. Американців закликають уникати поїздок до РФ для роботи або волонтерства в неурядових чи релігійних організаціях.

https://p.dw.com/p/4NOsG

Посольство США у Росії закликало своїх громадян на території РФ терміново залишити цю країну, а також утриматися від поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві дипустанови від 12 лютого.

"Не подорожуйте до Росії через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну, можливість переслідування та затримання громадян США російськими органами державної безпеки, свавільне застосування місцевого законодавства, обмежене авіасполучення з Росією, обмежені можливості Посольства щодо надання допомоги громадянам США в Росії, а також через можливість тероризму", - йдеться у заяві на сайті посольства.

У диппредставництві наголосили, що після оголошення мобілізації у вересні 2023 року РФ може відмовлятися визнавати подвійне громадянство і призивати їх до армії, а також відмовляти таким особам у доступі до консульської допомоги США.

Читайте також: Посольство США закликає українців до спокою і діалогу

Також звертається увага на те, що американські кредитні та дебетові картки більше не діють у Росії, а можливості електронного переказу коштів зі Сполучених Штатів вкрай обмежені через санкції.

Громадянам США рекомендують уникати демонстрацій

"Якщо ви бажаєте покинути Росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів для цього", - закликають у дипустанові. Громадянам США рекомендують уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки на цих заходах. Російська влада уже заарештовувала громадян США, які брали участь у демонстраціях, нагадують у посольстві. Тут також звертають увагу на те, що низка американців в РФ зазнають безпідставних допитів і погроз з боку російських чиновників.

Громадян США також закликали уникати поїздок до Росії для роботи або волонтерства в неурядових чи релігійних організаціях.

Аналогічний заклик покинути територію РФ американське посольство поширило наприкінці вересня 2022 року, після  оголошення мобілізації в РФ. 

Читайте також: Посольство США відновило свою роботу в Києві

Заможні українці замовляють бункери у США

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Баскетболістка збірної США Брітні Ґрайнер під час суду в Росії

Американську баскетболістку Ґрайнер обміняли на торговця зброєю з РФ Бута

Американську баскетболістку Ґрайнер обміняли на торговця зброєю з РФ Бута

Засуджену в Росії американську баскетболістку Брітні Ґрайнер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута. Обмін здійснено в аеропорту Абу-Дабі.
Політика8 грудня 2022 р.
Посольство США у Києві

Посольство США закликало американців негайно залишити Україну

Посольство США закликало американців негайно залишити Україну

На сайті американського диппредставництва в Україні з'явилось попредження про ракетну загрозу. Громадян США закликають виїхати з України.
Політика14 липня 2022 р.
ru.usembassy.gov
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Постраждалий внаслідок землетрусів в Туреччині

Землетрус: в ООН визнали провал у допомозі Ідлібу

Політика18 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Портрет президента України Володимира Зеленського під час виступу в Європарламенті 9 лютого 2023 року

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Політика10 лютого 2023 р.
Танки Leopard-1 на складах одного з підприємств німецького ВПК

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
external

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Суспільство10 лютого 2023 р.07:05 хв.
Правопопулістська АдН завжди була лояльною до путінської Росії

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Політика10 лютого 2023 р.
Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
Зруйнований внаслідок авіаудару РФ театр у Маріуполі

Евакуація культури: чи можна було врятувати втрачені об'єкти

Евакуація культури: чи можна було врятувати втрачені об'єкти

Культура10 лютого 2023 р.
На головну сторінку