Посольство США закликало американців негайно покинути РФ
Ольга Журавльова
31 хв. тому
Громадянам США рекомендують терміново залишити Росію через непередбачувані наслідки вторгнення в Україну. Американців закликають уникати поїздок до РФ для роботи або волонтерства в неурядових чи релігійних організаціях.
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Посольство США у Росії закликало своїх громадян на території РФ терміново залишити цю країну, а також утриматися від поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві дипустанови від 12 лютого.
"Не подорожуйте до Росії через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну, можливість переслідування та затримання громадян США російськими органами державної безпеки, свавільне застосування місцевого законодавства, обмежене авіасполучення з Росією, обмежені можливості Посольства щодо надання допомоги громадянам США в Росії, а також через можливість тероризму", - йдеться у заяві на сайті посольства.
У диппредставництві наголосили, що після оголошення мобілізації у вересні 2023 року РФ може відмовлятися визнавати подвійне громадянство і призивати їх до армії, а також відмовляти таким особам у доступі до консульської допомоги США.
Також звертається увага на те, що американські кредитні та дебетові картки більше не діють у Росії, а можливості електронного переказу коштів зі Сполучених Штатів вкрай обмежені через санкції.
Громадянам США рекомендують уникати демонстрацій
"Якщо ви бажаєте покинути Росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів для цього", - закликають у дипустанові. Громадянам США рекомендують уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки на цих заходах. Російська влада уже заарештовувала громадян США, які брали участь у демонстраціях, нагадують у посольстві. Тут також звертають увагу на те, що низка американців в РФ зазнають безпідставних допитів і погроз з боку російських чиновників.
Громадян США також закликали уникати поїздок до Росії для роботи або волонтерства в неурядових чи релігійних організаціях.