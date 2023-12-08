Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу

Вранці біля посольства США і військової бази Union III у Багдаді пролунали вибухи. Це перша атака на посольство в регіоні з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, імовірно - з радянської РСЗВ "Катюша".

Зранку в п'ятницю, 8 грудня, по посольству США в Іраку випустили декілька ракет. Вони впали поблизу "Зеленої зони" - району Багдада, де розташовані будівлі державних установ і посольств низки держав, розповів агенції AFP представник силових структур Іраку на умовах анонімності.

За його словами, було випущено три ракети, ймовірно, з радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Катюша". Телеканал Al Arabia з посиланням на очевидців повідомив, що по району випустили до 14 ракет.

Пізніше в посольстві повідомили, що було випущено "два ракетних залпи". Внаслідок атаки на території дипломатичної установи ніхто не постраждав. Американський військовий представник повідомив на умовах анонімності, що вибухи пролунали також біля військової бази Union III в "Зеленій зоні", де розквартировані війська міжнародної антитерористичної коаліції.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад. У посольстві вважають, що атаки були ініційовані пов'язаними з Іраном бойовиками.

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78 атак по американських об'єктах в Іраку та Сирії

Це - перша атака на американську дипломатичну установу в регіоні за останній час. Однак після нападу на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС 7 жовтня проіранські угруповання завдавали низки ударів по американських і коаліційних цілях в Іраку та Сирії.

За даними міністерства оборони США, з 17 жовтня було скоєно щонайменше 78 атак. В Іраку розміщені 2500 американських військових, в Сирії - ще 900. Їхня мета - не допустити відновлення "Ісламської держави" (ІД).

Ірак просив США не атакувати свою територію

Раніше прем'єр-міністр Іраку Мухаммед ас-Судані в телефонній розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном запевнив, що його країна готова забезпечувати безпеку військових радників, що знаходяться в ній. Він також просив США утриматися від будь-яких атак по території Іраку.

Після атаки в посольстві США зауважили, що залишають за собою право на самооборону, і закликали уряд Іраку "зробити все, що в його силах, щоб захистити дипломатичний персонал, а також персонал та установи партнерів по коаліції", пише dpa.

Аль-Судані засудив напад і доручив керівникам служби безпеки переслідувати злочинців. В уряді також запевнили, що органи безпеки продовжуватимуть охороняти дипломатичні місії.