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ПолітикаАвстралія

Посольство РФ в Австралії судитиметься проти уряду країни

Валерій Сааков
2 год. тому

Влада Австралії не хоче бачити будівлю посольства РФ поблизу австралійського парламенту, однак російські дипломати вирішили оскаржити рішення уряду в Верховному суді.

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Вигляд нового заблокованого російського посольства в Австралії
Вигляд нового заблокованого російського посольства в АвстраліїФото: Tracey Nearmy/REUTERS

Посольство Росії в Австралії оскаржить у Верховному суді країни рішення про розірвання договору оренди ділянки землі поблизу австралійського парламенту в Канберрі. Про це в п'ятницю, 23 червня, повідомили в дипмісії російському пропагандистському виданню "РИА Новости".

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Раніше МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням уряду Австралії розірвати договір оренди на земельну ділянку, на якій ведеться будівництво нового комплексу будівлі посольства РФ. Російська сторона наголосила, що Москва розглядає цей крок як "відверто політизований і недружній (...), спрямований на завдавання додаткової шкоди двостороннім відносинам".

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Нагадаємо, уряд Австралії ухвалив 15 червня низку нормативних актів, що блокують спорудження нової будівлі посольства Росії поряд із парламентом країни. Нові закони, ухвалені за двопартійної підтримки, не забороняють Росії мати дипломатичну присутність в Австралії, обмеження стосуються лише можливості зводити будівлю для диппредставництва РФ так близько до парламенту країни. Законодавство також визнає, що Росія може претендувати на фінансову компенсацію внаслідок цієї заборони.

З 2008 року Росія орендує ділянку на відстані близько 400 метрів від будівлі австралійського парламенту в Канберрі. Там планувалося розмістити нову будівлю посольства РФ.

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