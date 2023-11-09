Посолка ЄС в Україні: Київ б'є всі рекорди по вступу в блок

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що для вступу до ЄС Україні необхідні два елементи - політична воля і технічні можливості з обох сторін. Україна готує нацпрограму підготовки для вступу до ЄС.

Ніхто не може назвати конкретних термінів вступу України до Євросоюзу, проте Київ "б'є всі рекорди", - заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова у четвер, 9 листопада, на пресконференції у Києві.

"Немає нічого звичайного, коли йдеться про Україну і розширення ЄС. Ви б'єте всі рекорди. Ви відправили анкету-опитувальник через два тижні. Такого ніколи не було в історії. Тому ніхто не може назвати термінів, але багато чого залежатиме від вас. А також, і це те, що нам потрібно пам'ятати, йдеться не тільки про вашу волю і здатність реформуватися під час війни, якою вражаючою вона не була б, а також про здатність Європейського Союзу реформувати себе", - сказала Матернова.

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За її словами, для вступу до ЄС Україні потрібні "два основні елементи" - "політична воля з обох сторін і технічні можливості з обох сторін".

Матернова нагадала, що це перше десятиліття в історії Європейського Союзу, у якому не відбувалося розширення Євросоюзу. "ЄС не хотів розширюватися, і жахлива війна і жахлива ціна, яку платять українці, фактично створили імпульс і реалізацію", - додала посол.

Стефанішина: Україна готує Нацпрограму підготовки до вступу в ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила на пресконференції, що на основі рекомендацій Європейської комісії Україна готуватиме національну програму підготовки до вступу в Європейський Союз.

За її словами, учора, одразу після того, як Катерина Матернова передала звіт президенту України Володимиру Зеленському, він підписав указ, який визначає наступні кроки України.

Стефанішина наголосила, що звіт ЄК стосується не лише семи критеріїв і містить рекомендації щодо розширення, а й має 150 сторінок оцінки України як держави з точки зору функціонування інституцій, економіки, готовності до членства в ЄС.

"На основі цього документа формуватиметься переговорна рамка з обох сторін. Відповідно ми вже сьогодні можемо бачити, які зобов'язання випливатимуть із нашого майбутнього членства. Тому на основі цього документа ми готуватимемо національну програму підготовки до вступу в Європейський Союз. Щороку її оновлюватимемо з урахуванням цього прогресу і динаміки перемовин", - розповіла віцепрем'єрка.

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Вимоги Брюсселя до Києва

8 листопада ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо прийому України в ЄС. Вона також представила доповідь про успіхи країни в проведенні ключових реформ. Ідеться про сім блоків реформ, які Брюссель висунув для Києва одночасно з затвердженням статусу України як країни-кандидатки на вступ до ЄС.

У своїй доповіді ЄК висловила також "технічні застереження", згідно з якими Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин і впровадження антикорупційних заходів.

Остаточне рішення на основі оцінки ЄК мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня. Воно потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу.