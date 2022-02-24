Посол України в Берліні закликав Німеччину і Францію зупинити Путіна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину і Францію до дипломатичного втручання з метою припинити війну РФ проти України. Берлін і Париж мають "вдатися до останньої спроби відмовити Путіна від цього божевілля", заявив дипломат у четвер, 24 лютого, в Берліні. На думку Мельника, дипломатії необхідно дати ще один шанс, цитує інформагенція AFP.
Посол закликав Німеччину постачати зброю Україні
Мельник знову розкритикував німецький уряд за те, що той неодноразово відмовлявся постачати Україні летальну зброю. Український дипломат закликав усіх німецьких громадян переконати їхній уряд, щоб той "невідкладно відреагував (на напад Росії на Україну. - Ред.) мужніми вчинками".
Німеччина повинна допомогти Україні, "щоб ми могли зупинити російське вторгнення і врятувати нашу державність", пояснив посол. Німецький уряд не може "постійно ховатися за штучними відмовками" в питанні постачання зброї, додав Андрій Мельник. Він закінчив свою заяву словами: "На нашому боці - Бог і правда".
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Росія напала на Україну
У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції проти України. Російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну. В Україні оголошено воєнний стан.
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Війна. Росія атакує Україну
Атака у межах п'яти областей
Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.
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Війна. Росія атакує Україну
Путін назвав війну "спецоперацією"
Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
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Війна. Росія атакує Україну
Зеленський увів воєнний стан по всій Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.
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Війна. Росія атакує Україну
Атаки на об'єкти інфраструктури
Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
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Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
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Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
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Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.
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Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
Автор: Олена Перепадя