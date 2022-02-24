Посол України в Берліні закликав Німеччину і Францію зупинити Путіна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину і Францію до дипломатичного втручання з метою припинити війну РФ проти України. Берлін і Париж мають "вдатися до останньої спроби відмовити Путіна від цього божевілля", заявив дипломат у четвер, 24 лютого, в Берліні. На думку Мельника, дипломатії необхідно дати ще один шанс, цитує інформагенція AFP.

Посол закликав Німеччину постачати зброю Україні

Мельник знову розкритикував німецький уряд за те, що той неодноразово відмовлявся постачати Україні летальну зброю. Український дипломат закликав усіх німецьких громадян переконати їхній уряд, щоб той "невідкладно відреагував (на напад Росії на Україну. - Ред.) мужніми вчинками".

Німеччина повинна допомогти Україні, "щоб ми могли зупинити російське вторгнення і врятувати нашу державність", пояснив посол. Німецький уряд не може "постійно ховатися за штучними відмовками" в питанні постачання зброї, додав Андрій Мельник. Він закінчив свою заяву словами: "На нашому боці - Бог і правда".

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Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції проти України. Російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну. В Україні оголошено воєнний стан.

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