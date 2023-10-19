Посол Україні в Ізраїлі спростував загибель 23 українців

Наразі підтверджена інформація про загибель 18 українців внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Раніше посол Ізраїлю в Україні заявив про 23 жертви.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у четвер, 19 жовтня, спростував інформацію про загибель 23 українців під час бойових дій і авіаударів в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США. Наразі офіційно підтверджено загибель 18 громадян України, повідомив він.

"У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація (про загибель 23 українців. - Ред.) не відповідає дійсності", - заявив Корнійчук в ефірі національного телемарафону. Він додав, що навіть за таких даних Україна перебуває на другому місці після США за кількістю жертв бойових дій в Ізраїлі.

Як повідомили у посольстві України в Ізраїлі у дописі в Facebook, наразі ще один громадянин України вважається зниклим безвісти.

Окрім того, за ніч була підтверджена загибель однієї громадянки України у Секторі Гази, повідомив Корнійчук.

Евакуація з Сектору Гази ускладнюється - посол

Ситуація з евакуацією українців з Сектора Гази ще більш ускладнюється, наголосив Корнійчук. За його словами, наразі в списку на виїзд звідти - 308 українців, водночас їхня кількість збільшується постійно і може сягнути 400 у найближчі дні.

"Сподіваюся, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через "Рафах" в Сектор Гази. Сподіваюся, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку та випустять іноземців", - сказав Корнійчук.

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З Ізраїля евакуювали вже близько 450 українців

Посол також зазначив, що наразі з Ізраїлю вже евакуювали близько 450 українців трьома авіарейсами. За його словами, сьогодні о 23:00 до Румунії має вилетіти ще один евакуаційний рейс, на який вже зареєструвалися близько 80 українців.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що 23 громадян України були вбиті бойовиками терористичної ісламістської організації ХАМАС під час їхнього нападу на Ізраїль.

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