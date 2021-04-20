Посол США у Москві відбуває до Вашингтона для консультацій

Посол США у Москві Джон Салліван заявив, що відбуває цього тижня до Вашингтона для консультацій. Відповідну заяву Саллівана посольства США в Росії оприлюднило у вівторок, 20 квітня.

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За словами посла, він вважає важливим провести розмови з новими колегами з адміністрації президента США Джо Байдена у Вашингтоні щодо "поточного стану двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією". Окрім того, зауважив Салліван, він вже понад рік не бачив свою родину, що є ще однією вагомою підставою для поїздки. "Я повернуся в Москву найближчими тижнями - ще до можливої зустрічі між президентами Байденом та Путіним", - пообіцяв посол.

Чергове загострення між Вашингтоном і Москвою

Нагадаємо, відносини між Вашингтоном і Москвою знову загострилися минулого тижня після рішення Вашингтона вислати десятьох російських дипломатів. Очільник російського МЗС Сергій Лавров пообіцяв, що Москва відповість дзеркально, а також повідомив, що помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі із послом США Джоном Салліваном 16 квітня порадив останньому "поїхати у свою країну та провести там серйозні консультації".

Презиент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 13 квітня запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ. Кілька європейських держав вже запропонували свої послуги з організації такого саміту.