Посол Мельник про президента ФРН: Каяття недостатньо, треба дії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 6 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

++15.31++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає визнання президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) помилок у відносинах із Росією лише "першим кроком". "Для нас важливо, щоб за цими заявами йшли дії. Ці дії відсутні", - сказав Мельник в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk. "Я хотів би, щоб федеральний президент не лише продемонстрував каяття, а й, як глава держави, зажадав від уряду винести уроки з бійні в Бучі, з інших звірств, які зараз переживають в Україні". Це означає, серед іншого, жорсткіші санкції та енергетичне ембарго, наголосив посол. Раніше Штайнмайєр визнав помилки у політиці щодо РФ. Зокрема, невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю РФ" та спробою включити її до загальної архітектури європейської безпеки.

Крім того, 6 квітня Мельник розкритикував колишню німецьку канцлерку Анґелу Меркель, яка проігнорувала запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Бучу, а натомість нині відпочиває у Флоренції. "Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово", - написав Мельник на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Меркель заявила, що вважає правильним те, що виступила проти прийняття України до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

++15.22++

Від початку повномасштабної війни РФ в Україні три магістральні газопроводи пошкоджені, дві газорозподільні станції знищені російською армією, на 48 зупинилась робота, а чотири компресорні станції військові РФ захопили. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його даними, на сьогодні 300 тисяч домогосподарств по Україні лишились без газопостачання. Матеріальні збитки компанії вже складають понад сотні мільйонів євро, втім підрахувати точну оцінку вартості пошкоджень та комерційних втрат в ОГТС України зможуть після завершення війни. Як пояснив Макогон, у фахівців компанії немає фізичного доступу до кількох об'єктів через тривалі бойові дії, зокрема йдеться про пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь Донецької області.

++15.14++

Фонд енергетичної підтримки України

Міжнародна організація "Енергетичне співтовариство" ухвалила рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення, повідомляє сайт українського уряду. Донорами фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії і корпорації. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

++15.00++

За 40 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 89 мирних осіб, поранені - 398, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зазначається, що з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів: 44 школи, 26 дитячих садків, один дитячий будинок та 11 адміністративних будівель.

У КМДА додали, що від дій Росії також постраждали: два спортивні об’єкти, п'ять об'єктів соціальної сфери, 17 закладів охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

Дивитись відео 01:34 Гостомель: що пережили місцеві жителі (06.04.2022)