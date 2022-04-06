 Посол Мельник про президента ФРН: Каяття недостатньо, треба дії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

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Новини

Посол Мельник про президента ФРН: Каяття недостатньо, треба дії

Росія 42-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події середи, 6 квітня.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 6 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає визнання президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) помилок у відносинах із Росією лише "першим кроком". "Для нас важливо, щоб за цими заявами йшли дії. Ці дії відсутні", - сказав Мельник в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk. "Я хотів би, щоб федеральний президент не лише продемонстрував каяття, а й, як глава держави, зажадав від уряду винести уроки з бійні в Бучі, з інших звірств, які зараз переживають в Україні". Це означає, серед іншого, жорсткіші санкції та енергетичне ембарго, наголосив посол. Раніше Штайнмайєр визнав помилки у політиці щодо РФ. Зокрема, невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю РФ" та спробою включити її до загальної архітектури європейської безпеки.

Крім того, 6 квітня Мельник розкритикував колишню німецьку канцлерку Анґелу Меркель, яка проігнорувала запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Бучу, а натомість нині відпочиває у Флоренції. "Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово", - написав Мельник на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Меркель заявила, що вважає правильним те, що виступила проти прийняття України до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

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Від початку повномасштабної війни РФ в Україні три магістральні газопроводи пошкоджені, дві газорозподільні станції знищені російською армією, на 48 зупинилась робота, а чотири компресорні станції військові РФ захопили. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його даними, на сьогодні 300 тисяч домогосподарств по Україні лишились без газопостачання. Матеріальні збитки компанії вже складають понад сотні мільйонів євро, втім підрахувати точну оцінку вартості пошкоджень та комерційних втрат в ОГТС України зможуть після завершення війни. Як пояснив Макогон, у фахівців компанії немає фізичного доступу до кількох об'єктів через тривалі бойові дії, зокрема йдеться про пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь Донецької області.

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Фонд енергетичної підтримки України

Міжнародна організація "Енергетичне співтовариство" ухвалила рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення, повідомляє сайт українського уряду. Донорами фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії і корпорації. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

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За  40 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 89 мирних осіб, поранені - 398, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зазначається, що з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів: 44 школи, 26 дитячих садків, один дитячий будинок та 11 адміністративних будівель.

У КМДА додали, що від дій Росії також постраждали: два спортивні об’єкти, п'ять об'єктів соціальної сфери, 17 закладів охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

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Гостомель: що пережили місцеві жителі (06.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


 

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