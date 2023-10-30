Посол Ізраїлю в Україні: Зеленський - бажаний гість

За словами Міхаеля Бродського, в Ізраїлі чекають на Володимира Зеленського, хоча дата візиту не призначена. На думку дипломата, Україна - найбільш проізраїльська країна в Європі.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечує, що українському президенту Володимиру Зеленському відмовили у візиті до країни після нападу на неї палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС.

"Це неправда, тому що не було офіційного запиту від України щодо візиту. В Україну були надіслані повідомлення про те, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться", - сказав Бродський в інтерв'ю, опублікованому 29 жовтня ізраїльським виданням Ynet .

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"Україна - найбільш проізраїльська в Європі"

На думку посла, Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі.

За його словами, і урядовці, і громадяни країни однозначно підтримують Ізраїль, а депутати працюють над визнанням ХАМАСу терористичною організацією в Україні. "Я вірю, що в українському парламенті є більшість на підтримку такого рішення. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо прискорити цей процес і досягти бажаного результату найближчим часом", - сказав Бродський.

Дипломат також зазначив, що Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців або ХАМАСу. "Попри заборону зібрань під час війни, в Києві відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю. Понад 100 людей взяли участь у заході, запаливши свічки і висловивши свою солідарність з Ізраїлем. Мер Києва зробив особливо зворушливий жест, спроєктувавши ізраїльський прапор на численні рекламні екрани по всьому місту. Подібні прояви підтримки спостерігалися і в інших містах, включаючи Львів, Одесу, Харків і Дніпро", - зазначив він.

Бродський також розповів про неодноразові пропозиції з боку України допомоги Ізраїлю в лікуванні поранених. "Я розглядаю ці пропозиції як значущий вираз підтримки народу України", - зазначив він.

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"Українці тепер краще розуміють позицію Ізраїлю"

Крім того, дипломат вважає, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль українці краще розуміють позицію країни щодо надання військової допомоги Україні.

"Сьогодні вони розуміють, що ми не могли і не можемо віддати навіть один "Залізний купол", тому що всі наші системи оборони та перехоплювачі потрібні нам самим. З самого початку війни тут, в Україні, ми наголошували, що сидимо на пороховій бочці на Близькому Сході", - сказав Бродський.

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