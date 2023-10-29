Посол Ізраїлю дорікнув ФРН за позицію в ООН

Утриматися, оскільки не наважуєшся прямо вказати на відповідальність ХАМАС за кровопролиття, - недостатньо, вважає Рон Просор.

Посол Ізраїлю у ФРН Рон Просор у суботу, 28 жовтня, розкритикував Німеччину за те, що вона утрималася під час голосування на Генасамблеї ООН з резолюції, яка закликає до припинення вогню з гуманітарних причин у конфлікті між Ізраїлем та терористичною організацією ХАМАС.

"(Ізраїлю. - Ред.) потрібна підтримка Німеччини", - заявив дипломат на партійному з'їзді земельного відділення партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у місті Хюрті федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. "Утриматися під час голосування тому, що не можеш сказати прямо, що ХАМАС несе відповідальність за цю жорстоку різанину, - недостатньо", - додав Просор.

Критика Центральної ради євреїв

Аналогічно висловився голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster). У коментарі виданню Der Tagesspiegel am Sonntag він вказав на "розчарування євреїв у Німеччині" і наголосив, що цим кроком Берлін підтримав "релятивістську позицію ООН щодо Ізраїлю".

На думку Шустера, ФРН варто було проголосувати проти цієї резолюції. Тоді "повторювані як мантра запевнення у солідарності з Ізраїлем" мали б силу і на тлі "зустрічного вітру з боку ООН", зазначив Шустер.

Голосування щодо "негайного припинення вогню в Газі з гуманітарних міркувань" 27 жовтня підтримали в ООН 120 зі 193 держав-членів організації. 14 країн виступили проти резолюції, ще 45 утрималися.

Серед тих, хто проголосував "проти" - Австрія та США. Франція підтримала резолюцію, Німеччина, Великобританія та Італія утрималися.