Послушника Почаївської лаври засудили до п'яти років тюрми

Суд на п'ять років відправив за ґрати послушника Почаївської Успенської лаври за виправдання збройної агресії РФ, повідомили в СБУ.

Послушник Почаївської Успенської лаври проведе п'ять років за ґратами через виправдання збройної агресії Росії проти України та колабораціонізм, повідомила в понеділок, 3 липня, Служба безпеки України (СБУ).

Суд визнав працівника господарського двору Почаївської лаври винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, а також в колабораційній діяльності.

"Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років", - йдеться в повідомленні СБУ.

Поширення наративів РФ у заборонених соцмережах

Як розповіли в спецслужбі, після початку повномасштабної війни Росії проти України чоловік почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених в Україні російських соціальних мережах "Одноклассники" та "Вконтакте".

За даними СБУ, він вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських військових. Під час обшуку в нього виявили мобільні телефони, які він використовував для публікації контенту, а експертиза підтвердила "факти його підривної діяльності на користь країни-агресора", кажуть в спецслужбі.

Використання УПЦ МП Почаївської лаври перевіряють

У грудні 2022 року про підозру повідомили ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) за "антиукраїнську діяльність". Зрештою, суд оштрафував його на 8,5 тисячі гривень за розпалювання релігійної ворожнечі.

У квітні цього року міністерство культури та інформаційної політики України створило комісію для перевірки використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври. Міністр Олександр Ткаченко тоді зазначив, що розпочалася "досить елегантна робота з викорінення незаконного панування російської церкви в Україні", на що в УПЦ МП заявили, що в Почаєві "немає російських релігійних організацій".

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