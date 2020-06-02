 Послом США в Німеччині може стати відставний полковник Дуглас Макгрегор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

Послом США в Німеччині може стати відставний полковник Дуглас Макгрегор

Макгрегор - відставний полковник армії США. Крім того, він - постійний коментатор з питань нацбезпеки, зокрема, на телеканалі Fox News, лояльному Трампу.

Будівля посольства США у Берліні

Будівля посольства США у Берліні

Полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор може стати новим американським послом у Берліні. Президент США Дональд Трамп має намір призначити його замість Річарда Гренелла, який пішов з цієї посади в червні, повідомила в понеділок, 27 липня, пресслужба Білого дому.

Макгрегор виступає, зокрема, в ролі коментатора на американському консервативному телеканалі Fox News, що підтримує республіканців і особисто Трампа.

"Полковник Дуглас Макгрегор - відзначений за свої заслуги ветеран війни, автор і радник", - вказали в Білому домі. Він також є визнаним експертом у галузі військового планування та стратегії.

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Макгрегор - "постійний коментатор з питань національної безпеки на радіо і телебаченні, і його роботи з військових питань вплинули на трансформацію Сухопутних військ США, НАТО та ізраїльських збройних сил". До заслуг Макгрегора відноситься участь в 1999 році в повітряній кампанії Північноатлантичного альянсу в Косові.

Кандидатуру Макгрегора має затвердити Сенат

Кандидатура Дугласа Макгрегора має ще бути затверджена Сенатом Конгресу США, де більшість - у республіканців. Проте, як зазначає агенція AFP, поки незрозуміло, чи встигнуть сенатори розглянути це питання за трохи менше ніж 100 днів, які залишаються до виборів американського президента 3 листопада.

Гренелл вважався довіреною особою президента США Дональда Трампа і в ролі посла в Берліні неодноразово критикував федеральний уряд Німеччини в питаннях оборони, ядерної угоди з Іраном, будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і можливого залучення китайського телекомунікаційного гіганта Huawei до майбутнього оновлення комунікаційної інфраструктури в Європі для мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G.

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У жовтні 2019 року Трамп висунув американського посла на посаду свого представника на переговорах між Сербією і Косово. Крім того, той виконував обов'язки голови Управління директора Національної розвідки США (ODNI), що координує роботу всіх американських розвідслужб.

Посольство США в Берліні тимчасово очолює заступник Гренелла Робін Куінвіль.

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