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Прапори країн G7 Фото: DW/B. Riegert
ЕкономікаУкраїна

G7 непокоїть втручання влади в керування ОГТСУ і "Укренерго"

Аліна Коломієць
1 год. тому

Раніше про важливість прозорого управління "Укренерго" і ОГТСУ згідно зі стандартами ОЕСР наголошувала й посолка США в Україні Бріджит Брінк.

https://www.dw.com/uk/posli-g7-sturbovani-vtrucannam-vladi-v-upravlinna-ogtsu-i-ukrenergo/a-63232280

Посли країн Великої сімки (G7) в Україні стурбовані втручанням влади в управління державних компаній "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) і "Укренерго".

"Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) в українських державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію і прискорить відновлення України після війни", - наголошують представники країн G7 у заяві, поширеній ввечері у суботу, 24 вересня.

Раніше зі схожим закликом виступила й посол США в Україні Бріджит Брінк. За підсумками зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком 13 вересня вона заявила, що Україні, щоб вона залишалася сильною на тлі агресії РФ, важливо прозоре управління державними підприємствами згідно зі стандартами ОЕСР, особливо "Укренерго" і ОГТСУ.

Звільнення очільника ОГТСУ

16 вересня 2022 року наглядова рада компанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ), яка є власником ОГТСУ, чотирма голосами проти одного звільнила керівника компанії Сергія Макогона. У той час Макогон перебував у відрядженні.

Пізніше сам Макогон назвав це рішення дуже безвідповідальним, "яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни". Також він називав можливі причини свого звільнення. Перша, на його думку, - диверсія, щоб паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку опалювального сезону. Друга - остання спроба заблокувати реформу корпоративного управління в ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу. Реформа передбачає створення нової наглядової ради у самому ОГТСУ, яка має ухвалювати рішення про зміну керівника компанії. 

МГУ і ОГТСУ було створено в рамках анбандлінгу "Нафтогазу України". Передбачалося, що МГУ буде оператором газотранспортної системи України. Водночас у процесі анбандлінгу було створено ОГТСУ, якому і передали функції з управління ГТС.

Ще в жовтні 2021 року директор секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало та його можна розформувати.

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