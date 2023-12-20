Посли G7 обговорили з Кулебою "формулу миру"

На зустрічі з главою МЗС України посли Великої сімки підтвердили координацію та продовження роботи щодо "формули миру".

Посли країн Великої сімки (G7) провели зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та обговорили, зокрема, розширення міжнародної підтримки української "формули миру", повідомили дипломати у соцмережі Х ввечері вівторка, 19 грудня.

Зустріч була присвячена дипломатичним зусиллям та проведенню реформ у 2023 році. "Ми підтвердили нашу тісну координацію та подовження роботи над забезпеченням якомога ширшої міжнародної підтримки "формули миру" України та відновлення і відбудови", - йдеться в дописі акаунту послів G7.

Нагадаємо, що остання зустріч щодо української формули миру на рівні радників глав держав відбулася наприкінці жовтня на Мальті. Наступний раунд переговорів проведуть у Швейцарії.

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Зеленський не бачить запиту РФ на мирні переговори

Як розповів на пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський, на цій зустрічі Україна та партнери опрацюють останні п'ять пунктів документа. Після чого, за його словами, Київ працюватиме над організацією саміту на рівні лідерів, де узгоджуватимуть остаточний текст, який передадуть представникам Росії.

"Якщо РФ буде готова сприймати той документ, то переговори будуть актуальними. Наразі запиту Росії на переговори я не бачу", - вказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський представив українську "формулу миру" на саміті G20 у листопаді минулого року. План Києва складається з 10 пунктів, серед яких - ядерна та радіаційна, продовольча, енергетична безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини в Україні, захист природи, гарантії безпеки для України та фіксація закінчення війни.

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