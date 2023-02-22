У ЄС домовилися продовжити санкції проти Мінська (онлайн)

Війна Росії проти України - новини середи, 22 лютого.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у заяві до річниці вторгнення Росії в Україну заявив, що "хоче бачити" сильну українську команду на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році. "З цією метою МОК потроїв свій Фонд солідарності для України, щоб спортсмени мали повну підтримку для подолання величезних труднощів, з якими вони стикаються", - йдеться в заяві.

При цьому у зверненні не згадуються попередження України та інших країн щодо можливого бойкоту Олімпіади в Парижі у разі участі в ній російських і білоруських спортсменів. В МОК також не прокоментували, чи допустять спортсменів цих країн до ігор. Водночас в комітеті зауважили, що не можуть запобігти війнам та конфліктам, адже "це сфера політики".

У МОК повідомили, що санкції, накладені на російських та білоруських спортсменів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, залишаються в силі: "жодних міжнародних спортивних заходів у Росії та Білорусі; відсутність прапора, гімну чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних службовців, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи".

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Україна запровадить санкції проти усіх російських банків на 50 років, йдеться у рішенні Ради національної безпеки і оборони, переданому на затвердження Верховної Ради. Санкції також стосуватимуться операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній. Вони передбачають, зокрема, заборону інвестицій, зупинку операцій з активами і вчинення правочинів, заборону встановлення ділових відносин.

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Депутати Державної думи Росії у середу, 22 лютого, одноголосно схвалили законопроєкт, який передбачає "призупинення" участі РФ у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про намір Москви піти на такий крок напередодні заявив президент Росії Володимир Путін. Захід критикує такий крок РФ.

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Росія отримала від Ірану пробну партію снарядів і зараз намагається завезти ще одну, обсягом близько близько 20 тисяч снарядів. Про це заявив очільник ГУР МО Кирил Буданов в інтерв'ю Forbes. "Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", - сказав Буданов.

На питання журналіста, чи є у росіян можливість знайти ці снаряди в Північній Кореї, він відповів, що "теоретично можливість є", але досі підтверджених випадків немає.

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++13.00++

Посли країн ЄС у Брюсселі домовилися про продовження на рік наявних санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Білорусі, включно з Олександром Лукашенком і його найближчим оточенням.

Йдеться про заморожені активи і заборону на видачу віз до ЄС. Новий пакет санкцій щодо режиму в Білорусі за його підтримку російської агресії проти України буде обговорено 22 лютого у другій половині дня разом із десятим пакетом санкцій щодо РФ, повідомив кореспондентці DW європейський дипломат.

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Росіяни завдали чотири ракетних удари по промисловій інфраструктурі Харкова, двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. "За попередніми даними, удари були завдані ракетами ЗРК С-300. Двоє чоловіків 46 та 57-років отримали поранення та були госпіталізовані", - написав він. Під вогнем опинилися також Вовчанська громада та Куп'янськ, поранений чоловік.

++12.00++

Папа Римський Франциск закликав до переговорів та до припинення вогню в Україні за два дні до річниці вторгнення Росії, пише Reuters. Він назвав війну "абсурдною та жорстокою" і зазначив, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах".

++11.10++

Країни Балтії та Польща хочуть спростити застосування санкцій до родин та оточення російських олігархів Росії, але стикаються з опором з боку Угорщини, пише Politico. Згідно з чинними правилами, Євросоюз може заморозити активи "бізнесменів, які працюють у Росії". Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, і включити "найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду", інформує видання.

++10.40++

Російська армія завдає ударів по Харкову. "Б'ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії", - написав міський голова Ігор Терехов у Telegram.

++10.18++

20 лютого під час перебування президента США Джо Байдена в Україні РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців.

Стверджується, що Москва заздалегідь попередила Вашингтон про запуск і що США не розглядають це випробування як спробу подальшої ескалації відносин.

За словами джерел, Москва планувала тестовий запуск ракети "Сармат" (за класифікацією НАТО - Satan II), здатної нести ядерний боєзапас, проте випробування провалилося. Співрозмовники CNN зазначили, що, якби випробування пройшло успішно, Путін підкреслив би важливість цієї події у своєму посланні до Федеральних зборів 21 лютого.

++09.55++

Унаслідок ударів 21 лютого у Маріуполі в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії, також є влучання в місце базування військових РФ на території металургійного комбінату імені Ілліча. Про це інформують Маріупольська міська рада та радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у соцмережах.

++09.30++

По всій Україні оголошена повітряна тривога через загрозу авіаударів. Повідомляється про зліт російської авіації в Білорусі. Українські військові також фіксували зранку пуски іранських дронів "Шахед".

++09.24++

У низці російських міст у середу по радіо передали попередження про повітряну тривогу та небезпеку ракетних ударів, пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали. В міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих РФ заявили, що ці повідомлення поширили в результаті хакерських атак на сервери радіостанцій, пише РБК. Оголошення про тривогу передавали, зокрема, у Тюмені, Воронежі, Нижньому Новгороді і Уфі.

Україна працює над створенням "авіаційної коаліції"

++08.55++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ постійно веде роботу з партнерами щодо створення "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати йому військові літаки.

"Ще немає жодної країни, яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно", - наголосив міністр.

При цьому Кулеба вважає, що навчання українських пілотів має розпочатися якнайшвидше.

++08.30++

Передача літаків та далекобійної артилерії Україні - неминуча, заявив американський конгресмен-республіканець Даррелл Ісса під час візиту до Києва 21 лютого.

"Дебати ведуться лише про те, коли це станеться і в якій кількості. США та наші європейські партнери прагнуть, щоб ці літаки були в України", - сказав він на спільному брифінгу конгресменів у вівторок увечері.

Делегація Палати представників США, яка прибула в Україну на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом, запевнила у двопартійній підтримці України як з боку США, так і інших союзників з НАТО та ЄС, інформує "Інтерфакс-Україна".

++08.06++

Російські війська протягом 21 лютого продовжували спроби наступу на п'яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Напередодні росіяни 59 разів обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню, через що загинули і поранені цивільні люди, були знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки. Десятки населених пунктів в різних регіонах України російські війська обстрілювали і з інших видів озброєнь, зокрема артилерії.

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12 країн ЄС розслідуватимуть, як Росія обходить санкції

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Дванадцять країн Євросоюзу, включно з Німеччиною та країнами Балтії, запустили ініціативу боротьби з обходом антиросійських санкцій, передає dpa.

Країни-ініціатори пропонують, зокрема, єдину аналітичну платформу, за допомогою якої можна розслідувати конкретні випадки і підозрілі торгові потоки. Серед інших пропозицій - розширення заборони доступу на європейський єдиний ринок компаніям із країн за межами ЄС.

++07.30++

У Сумах вночі спрацювали сили ППО, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вибух, який ви чули у Сумах - робота ППО. Ціль уражена", - сказано в повідомленні у Telegram-каналі.

++07.15++

Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом "найближчих двох-трьох тижнів". Про це телеканалу CNN заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. За його словами, Варшава направить Києву бойові машини одразу після того, як українські військові закінчать курс навчання.

++07.00++

Мобілізаційний потенціал Росії становить близько мільйона військовослужбовців, заявив глава розвідки ФРН. Кремль може вважати за необхідне відправити на війну нові сили, припускає він.

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