Посла ФРН викликали в МЗС РФ після перехоплення про TAURUS

Александера Ламбсдорффа викликали у міністерство закордонних справ РФ на тлі скандалу з прослуховуванням переговорів німецьких офіцерів про використання TAURUS в Україні, повідомляють ЗМІ.

Посла Німеччини в Росії Александера Ламбсдорффа (Alexander Graf Lambsdorff) викликали у міністерство закордонних справ (МЗС) Росії в понеділок, 4 березня. Російське державне інформагентство ТАСС опублікувало відео того, як німецький дипломат заходить у будівлю на Смоленській площі, де розміщене російське МЗС.

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За даними ТАСС, Ламбсдорфф пробув у будівлі 1 годину 10 хвилин і покинув її, не відповідаючи на запитання журналістів. Виклик посла Німеччини до МЗС РФ стався на тлі скандалу через повідомлення російських ЗМІ про перехоплену спецслужбами РФ розмову німецьких високопосадовців про можливе застосування німецько-шведських ракет дальнього радіусу дії TAURUS для атаки ЗСУ по Кримському мосту.

Того самого дня, 4 березня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що перехоплена розмова свідчить про "пряме залучення" Заходу в "конфлікт навколо України".

Витік запису переговорів офіцерів Люфтваффе

38-хвилинний аудіозапис, на якому "високопоставлені офіцери Бундесверу" обговорюють можливість ударів по Кримському мосту ракетами TAURUS, опублікувала 1 березня головна редакторка російського державного пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян. Міністерство закордонних справ РФ зажадало від Німеччини пояснень.

2 березня Міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не коментувало її змісту. "Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або розшифровану версію, яка поширюється в соціальних мережах", - пояснили у відомстві.

3 березня британська газета The Sunday Times написала, що 19 лютого глава ВПС Німеччини (Люфтваффе, Luftwaffe) генерал-лейтенант Інго Ґергартц (Ingo Gerhartz), перебуваючи в готелі в Сінгапурі, скористався незахищеним від прослуховування ПЗ Webex на своєму смартфоні під час обговорення в режимі відеоконференції чутливої військової інформації.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово наголошував, що він проти передачі Україні ракет TAURUS, обґрунтовуючи це побоюваннями, що Німеччина виявиться втягнутою у війну Росії проти України. За словами глави уряду ФРН, контроль над застосуванням ракет TAURUS вимагає відправлення в Україну німецьких військових, але цей крок виключений.

Реакція влади ФРН на повідомлення про витік запису переговорів про TAURUS

Коментуючи матеріали російських ЗМІ про прослуховування розмов високопоставлених офіцерів Бундесверу, Олаф Шольц назвав це "дуже серйозною справою". 2 березня він заявив, що "це питання дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з'ясовується".

Зі свого боку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 3 березня заявив, що витік запису є "частиною інформаційної війни, яку веде Путін".