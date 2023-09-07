Посла ЄС у Відні викликали до МЗС за "криваві гроші для РФ"

Австрія як багата країна могла б обійтися без російського газу, натомість "криваві гроші щодня відправляються в Росію". Такі слова Мартіна Зельмайра викликали напругу між Віднем та Брюсселем.

Представника ЄС у Відні, німця Мартіна Зельмайра (Martin Selmayr), викликали до міністерства закордонних справ Австрії після його жорсткої критики у бік Австрії за імпорт газу з Росії - він нібито заявив про "криваві гроші". "Пана Зельмайра викликали до міністерства закордонних справ на зустріч", - підтвердили у четвер, 7 вересня, у МЗС Австрії, повідомляє AFP.

За повідомленням інформагенції APA, під час дискусії на мистецькому ярмарку Зельмайр розкритикував той факт, що Австрія продовжує отримувати 55 відсотків газу з Росії. За даними агенції, він сказав, що "ніхто не протестує проти того, що Австрія таким чином фінансує війну Путіна". "Це мене дивує, тому що криваві гроші щодня відправляються в Росію разом з рахунком за газ", - цитує APA посла ЄС. Агенція додає, що Зельмайр також наголосив, що Австрія багата країна, тож, як і інші держави, могла б обійтися без російського газу.

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Критика Зельмайра

На слова Зельмайра відреагували у правопопулістській Австрійській партії свободи (FPÖ). Її генеральний секретар Міхаель Шнедліц (Michael Schnedlitz) заявив, що термін "криваві гроші" "набагато краще підходить до мільярдів і мільярдів євро, які закачуються в Україну через цинічний Європейський фонд миру для придбання зброї".

Водночас, як пише APA, міністерка з питань Європи Кароліне Едтштадлер (Karoline Edtstadler) з Австрійської народної партії (ÖVP) також розкритикувала заяву Зельмайра як "несерйозну і контрпродуктивну".

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Залежність Австрії від російського газу

На початку російського вторгнення в Україну в лютому минулого року Австрія отримувала 79 відсотків свого газового імпорту з Росії, нагадує агенція dpa. До жовтня минулого року ця частка знизилася до 17 відсотків, але в останні місяці показники були значно вищими. У липні - аж 66 відсотків, згідно з даними уряду Австрії.

Відень планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року.