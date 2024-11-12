Пошкодження греблі в Кураховому: вода продовжує прибувати

Гребля Курахівського водосховища, ймовірно, через обстріли РФ пошкоджена частково, а не повністю, заявив голова МВА. За його словами, вода продовжує прибувати у населені пункти нижче за течією, але підтоплень поки немає.

Через пошкодження греблі Курахівського водосховища в Донецькій області до населених пунктів нижче за течією річки Вовча продовжує прибувати вода, повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун в ефірі "Суспільне Новини" у вівторок, 12 листопада.

"По пошкодженню дамби. Так нам і не вдалося виїхати та обстежити її. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами - критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - зазначив він.

Падун додав, що російські війська намагалися зруйнувати греблю протягом трьох місяців, скидаючи на неї керовані авіаційні бомби (КАБи). На його думку, наразі вона може бути пошкодженою частково.

"Дамба так збудована так, що все дзеркало водоймища не може злитися. Там є критичний рівень водоймища, який може злитися, і той мінімум, який залишається", - зауважив голова МВА.

У Кураховому залишаються 800 людей

Падун також розповів, що наразі у самому Кураховому залишається близько 800 людей, дітей серед них немає. За його словами, поліція на бронетехніці щодня вивозить кількох людей, хоча евакуаційна дорога перебуває під постійними обстрілами.

А в місті вже понад два місяці немає електропостачання, воду і гуманітарну допомогу туди востаннє доставляли близько місяця тому. "Запаси гуманітарної допомоги у людей є ще", - зазначив він.