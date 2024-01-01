Перевірки чоловіків на кордоні: омбудсмен вимагає пояснень

Через посилення перевірок документів на кордонах України сформувалися величезні черги. Дмитро Лубінець просить Прикордонну службу України пояснити, які документи перевіряють і на яких підставах.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у понеділок, 1 січня, направив термінового листа Державній прикордонній службі України (ДПСУ) з вимогою надати інформацію щодо документів, які перевіряють на кордоні, а також щодо підстав вимагати такі документи.

"Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом", - наголосив омбудсмен у Telegram.

Він також додав, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство", а державні органи і посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень.

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Через перевірки на кордоні величезні черги

Підставою цього звернення Лубінець назвав той факт, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. "Деякі люди стоять понад добу. Причина: посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон", - зазначив він.

Омбудсмен звертає увагу, що, за даними медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою доставки вантажів "Шлях". Вони також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

Раніше у розмові з DW речник ДПСУ Андрій Демченко, з одного боку, заперечив впровадження "нових правил", але з іншого - підтвердив, що контроль над виїздом чоловіків дійсно посилився.

Причинами цього він назвав збільшення випадків виявлення у чоловіків, які подорожують, підроблених документів про непридатність до або звільнення від військової служби.

Водночас посилення перевірок на кордоні збіглося у часі із внесенням у Верховну Раду законопроєкту про посилення мобілізації.

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