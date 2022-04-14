Пошкоджений крейсер "Москва" почав тонути - ЗСУ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину четверга, 14 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини четверга (час київський).

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До 40% російських контрактників, які повернулися з України, відмовляються виконувати наказ та їхати воювати вдруге. Такі дані дослідницької групи Conflict Intelligence Team (СІТ), розповів у коментарі Current Time засновник групи Руслан Левієв.

"Ті, хто відмовляються служити, стають все більш системним явищем. Вони є практично у кожному угрупованні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40 відсотків контрактників, яких повернули з України та готують до нового перекидання (військ - Ред.), відмовляються йти у бій", - сказав він.

За оцінками СІТ, Росія може розпочати масштабний наступ на Донбасі протягом наступних кількох днів або тижня.

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Уражений внаслідок удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва" отримав пошкодження та почав тонути. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

На борту судна стався вибух боєзапасу, через що крейсер перекинувся. Втім, якщо для висадки російського десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з Криму залишається, зауважив Назаров.

Протягом минулої доби втрати російських сил на Миколаївському та Херсонському напрямках склали 54 солдатів та вісім одиниць техніки, зазначає українська сторона.

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