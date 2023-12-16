Ще троє викрадених Росією дітей возз'єдналися з рідними

Двох українських дітей вдалося вивезти з окупованих територій Херсонщини, ще одну - з РФ.

За посередництва Катару з Росії та тимчасово окупованих нею територій України вдалося вивезти ще трьох українських дітей. Про це повідомив у суботу, 16 грудня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як уточнив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, двоє з них перебували на окупованій території Херсонської області: хлопчик 2008 року народження та дівчинка 2011-го. "Братик з сестричкою вже поряд зі своєю мамою", - зазначив він.

Ще один хлопчик 2011 року народження перебував на території РФ після того як його без дозволу вивіз батько. Дитина прагнула повернутися в Україну і вже зустрілася з матір'ю на території Грузії.

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"Кожне повернення - окрема історія і спецоперація над якою працюють люди. І їхня мета - повернути всіх дітей на Батьківщину. Дякую всім, хто допомагає це робити. Ми будемо боротись за кожну українську дитину і повернемо всіх", - наголосив омбудсмен.

Він також закликав громадян, чиї діти зникли, повідомляти про це Національну поліцію. "Якщо ж ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на тимчасово окупованих територіях, то окрім поліції варто повідомити й нас - Офіс омбудсмана України", - додав Лубінець.

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